Un proyecto de resolución presentado este lunes ante la Cámara de Diputados solicita "excluir de su seno" al diputado y candidato a renovar su banca José Luis Espert. El escrito lo acusa de "inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude". Es en alusión a los probados vínculos de Espert con el narcotraficante estadounidense Fred Machado, hoy preso, quien financió su campaña, según muestran las investigaciones periodísticas de Claudio Mardones, Rodis Recalt y otros profesionales.

La inciativa fue llevada adelante por las diputadas Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato, de Unión por la Patria, y acompañado también por cuatro legisladores que fueron libertarios y hoy integran el bloque Coherencia: Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Carlos D'Alessandro.

Javier Milei negó los vínculos narco de José Luis Espert: "Chimentos de peluquería"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pedido de expulsión invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, que sostiene: "Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno".

Acompañan el pedido también los diputados Lorena Pokoik, Martín Soria, Carlos Castagneto, Blanca Osuna, Santiago Cafiero, Martín Soria, Eduardo Valdés, José Glinsky, Carolina Gaillard y Daniel Gollán, entre otros.

Buscan sacar a Espert de la Comisión de Presupuesto

José Luis Espert preside todavía la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, lo que es muy cuestionado por la oposición. "Planteamos la necesidad de que Espert sea removido mañana de la presidencia de la comisión de Presupuesto en Diputados", dijo a Radio 10 este martes el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso

"Esto es gravísimo, nadie puede mirar para otro lado", consideró Martínez, en relación a los vínculos probados de Espert con Machado, a quien agradece por su ayuda en audios y videos que tomaron estado público. El lunes, el diputado peronista había preguntado: "¿Cualquier funcionario que vaya explicar cuestiones del presupuesto se va a sentar al lado de una persona acusada de financiamiento narco?”

LT