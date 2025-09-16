Las conexiones en Argentina de "Fred" Machado, el narco financista de Espert

Antonio “Fred” Machado conoció a José Luis Espert hace algunos años, cuando el economista apenas comenzaba a consolidar su proyección política y Machado ya circulaba entre empresarios y contactos internacionales, con acceso a aviones, minas y un entramado de negocios que luego se revelaría para respaldar campañas políticas. Esa buena estrella lo acercó al núcleo íntimo de Espert, con un vínculo directo que lo convirtió en sponsor, mentor y, según la investigación, en el financista narco que hoy mantiene sus operaciones a través de allegados en Argentina.

Parte de lo que hemos publicado ya se había contado en el programa, y señalamos que existía un segundo capítulo. Ese capítulo tiene como protagonista a Antonio Fred Machado, detenido desde el 16 de abril de 2021, y cuya investigación revela que es la punta de un iceberg que conecta directamente con José Luis Espert, diputado nacional.

Machado ya había sido mencionado en 2019 durante la presentación del libro La sociedad cómplice, de José Luis Espert, en Viedma, Río Negro. En aquel entonces, Machado era uno de los aliados de Espert y también uno de sus mentores y sponsors para facilitar sus viajes. La clave de su relación política se encontraba en un avión Bombardier Challenger, parte del acuerdo de apoyo a la candidatura presidencial de Espert. Además, el acuerdo incluía una camioneta Grand Cherokee Jeep con al menos cinco o seis tarjetas azules, vinculadas a distintas operaciones financieras.

En esa presentación de 2019 estaban, además de Machado, Claudio Cicarelli, alias “Lechuga”, señalado como prestanombres y hombre de confianza de Machado. Aunque algunos sostienen que es primo de Machado, no hay confirmación oficial. Lo cierto es que Cicarelli lo acompañó durante años y hoy se lo vincula con la gestión de negocios de Machado en Argentina mientras este cumple detención domiciliaria.

La red de Machado incluye actividades de narcotráfico, leasing de aviones que habrían sido usados para operaciones ilícitas, cabildeo político en países de Centroamérica, especialmente Guatemala, y negocios mineros. Parte de sus socios ya recibieron condenas en Estados Unidos, mientras Machado espera su extradición, en un contexto en el que el gobierno argentino parece priorizar otros casos.

Cicarelli aparece como prestanombres clave en Argentina. El diputado Martín Soria, en una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados, denunció que Cicarelli posee minas de oro en Andacollo, Neuquén, y controla tierras silíceas utilizadas para el fracking en Vaca Muerta. Además, se lo vincula con Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza, y con empresas como Lácteos Vidal y Ecofriendly, creadas para “salvar” minas abandonadas, como la de Andacollo, única en la región para la extracción de plata y oro.

La intervención de Ecofriendly y Cicarelli en la mina de Andacollo se inscribe en un patrón que recuerda al modus operandi de Machado en Centroamérica: negocios mineros no necesariamente rentables utilizados como posible vehículo de lavado de dinero. La empresa fue recibida por el gobierno de Neuquén, aunque el salvataje quedó a mitad de camino debido a controversias judiciales, y ahora la Corporación Provincial Minera analiza su futuro.

Cicarelli, además, mantiene vínculos con el gobierno y la legislatura de Río Negro, y es uno de los principales actores vinculados a las arenas silíceas necesarias para Vaca Muerta. En una entrevista reciente con una radio rionegrina, negó cualquier acción judicial contra Soria y relativizó su relación política con Villaverde y La Libertad Avanza, afirmando que su vínculo es estrictamente personal. Por su parte, Lorena Villaverde fue detenida en Estados Unidos con medio kilo de cocaína, hecho que ella atribuyó a un error de confianza en su pareja de entonces.

Mientras tanto, Machado sigue en detención domiciliaria en El Cóndor, Río Negro, y la Suprema Corte de Justicia analiza pedidos relacionados con su extradición, otorgando tiempo adicional mientras se decide el curso del proceso. Su abogado, Francisco Oneto, también representa al presidente Javier Milei, consolidando un vínculo político y legal relevante en la investigación. El entramado deja en evidencia cómo los negocios de Machado en Argentina se mantienen a través de sus allegados, especialmente Cicarelli, mientras el financista narco enfrenta un proceso judicial internacional.

