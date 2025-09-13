Francisco Oneto, el abogado de Milei que defiende al narco que financió a Espert

A Javier Milei le cayó muy bien Francisco Oneto desde que lo conoció. Fue hace algunos años, cuando el economista sólo era un propagandista en ascenso de la ultraderecha y el abogado deambulaba por los canales de televisión aprovechando su buen humor y la capacidad que le reconocen sus amigos para explicar derecho penal. Esa buena estrella lo puso cerca del entorno de los hermanos Milei, con acceso directo al núcleo originario donde gravitaban José Luis Espert y un amigo que, entre otras cosas, fue abogado del economista hasta que llegó a la Casa Rosada.

Cuando Javier Milei se calzó la banda presidencial, decidió realizar algunos enroques sobre ese dispositivo. Sus consecuencias todavía son desconocidas. Apenas asumió, Milei decidió que Spagnuolo dejara de ser su abogado personal hasta ese momento porque lo promovió como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese mismo momento, había impulsado a su amigo Oneto como candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, junto a la postulación de Carolina Píparo. A fines de 2023 esos cambios aparecen como reacomodamientos de una fuerza política nueva. Dos años después, Spagnuolo quedó en el centro de la escena por la filtración de audios donde revela un dispositivo de corrupción organizado desde lo más alto del poder, con terminal directa en Karina Milei. Sin embargo, la hiperexposición del exfuncionario dejó en evidencia que su reemplazante en los casos de Milei fue Oneto. Casi dos años después de asumir los casos que atendía Spagnulo, ahora quedó al desnudo que también tiene como cliente a Alfredo “Fred” Machado, el empresario nacido en Carmen de Patagones, Río Negro, que creció en Viedma y fue detenido el 16 de abril de 2021 en el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén.

La Justicia del estado norteamericano de Texas pidió su extradición, bajo la acusación de organizar finanzas para el tráfico de drogas en distintos países del continente, con movimientos de lavado por 550 millones de dólares y 34 en Argentina. Hay un detalle: Espert recibió el apoyo de Machado para su candidatura presidencial en 2019, cuatro años antes de impulsar a Oneto como vice de Píparo para Buenos Aires. En la actualidad Oneto es el abogado defensor de Fred Machado, que sigue en prisión domicliaria a la espera de que la Corte defina los recursos impulsados por su abogado. PERFIL contactó al letrado para conocer sus explicaciones sobre la curiosa vinculación entre que lo une a Milei, Espert, Spagnuolo y Machado, pero Oneto no contestó a los requerimientos periodísticos.

Espert y Spagnuolo.

En la actualidad Oneto configura una incómoda vinculación para el Gobierno. Atiende al presidente en algunos casos puntuales pero también tiene en sus manos la misión de evitar que Machado sea extraditado y que el tema vuelva a transformarse en una sombra para Espert que, desde esta semana, comenzó a transitar el tramo más delicado de la campaña nacional como candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires. Tan estrecha era la relación de Espert con Machado que en abril de 2021 lo llevó a la patagonia en su avión para la presentación de su libro “La sociedad complice”.

Dos años después fue detenido y desde entonces comenzaron los interrogantes sobre la utilización del Bombardier Challenger que le entregó a Espert para su campaña presidencial. El diario Rio Negro cubrió esa presentación de 2021 y, entre los invitados, estaba Machado y su primo Claudio Ciccarelli, considerado testaferro del empresario que se fue de Argentina a principios de siglo y se dedicó en Estados Unidos a la ven ta de aviones que, según confirmó el FBI, eran parte de un esquema de tráfico internacional de drogas. Los rastros de Machado se extienden por América Central y en especial en Guatemala, donde desarrolló negocios mineros junto a una serie de contactos con candidatos presidenciales a los que les habría ofrecido lo mismo que a Espert: dinero fresco para la campaña, un avión a disposición y una camioneta blindada, como la Grand Cherokee que utilizó el candidato presidencial en 2021.

Oneto, junto a los hermanos Milei.

Espert sostiene que ya explicó todo y que es victima de una operación en su contra. Nunca pudo negar su relación con Spagnuolo y mucho menos con Oneto. Ambos abogados, ahora en el foco de la agenda pública, aparecen como un nexo directo con el sistema de relaciones de Machado y Ciccarelli, que pasó de vivir en una casa familiar a transformarse en uno de los principales controladores del negocio de arenas que se usan para las fracturas hidráulicas de Vaca Muerta. De prestanombres del paso a empresario minero, Cicarelli no sólo es primo de Machado, sino también aparece como empleado de la Legislatura de Río Negro, y hace poco apareció en la Cámara de Diputados junto a la legisladora rionegrina de LLA, Lorena Villaverde, investigada por la Justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas, luego de haber sido detenida con medio kilo de cocaína que le endilga a su entonces pareja.