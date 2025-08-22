Los audios de Diego Spagnuolo desataron una marea de negatividad contra el gobierno de Milei

La imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos luego de que se hicieran públicos los audios que sugieren presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno libertario.

Según un análisis de conversación digital que realizó la consultora Ad Hoc, la negatividad digital respecto de Milei alcanzó ayer un pico de “59%” en el promedio mensual.

Además, las repercusiones del caso que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalló la consultora.

La investigación se inició tras salir a la luz supuestos audios de Spagnuolo, removido el jueves de su cargo, donde alude a sobornos y menciona a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, entre otros altos funcionarios. La veracidad de los audios aún no fue comprobada por la justicia, aunque fuentes de la causa señalaron bajo anonimato que hasta el momento no fueron desmentidos.

En los audios se advierte acerca de supuestos pedidos de sobornos en el área de Discapacidad y se involucra a Karina Milei y al subsecretario de Gestión, Eduardo Menem. "Están choreando, te podés hacer el boludo , pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina", se escucha decir a la voz atribuida al exfuncionario Spagnuolo en el audio que trascendió a la prensa.

El estudio de Ad Hoc sostiene que el caso Spagnuolo generó “243 mil menciones en las últimas 72 horas” e “impacta en la imagen digital del Presidente”. De acuerdo al informe, el jueves último fue el “pico de menciones” al término “Milei” en lo que va del mes agosto.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisó el análisis difundido hoy, que menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

El estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.

Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.