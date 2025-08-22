La peor semana de Javier Milei: derrotas legislativas, denuncias de corrupción y mucho silencio

El Gobierno termina una de sus peores semanas, con derrotas en el Congreso y denuncias de corrupción. La estrategia en Balcarce 50 oscila entre el silencio y los esfuerzos por despegarse del exfuncionario apuntado. ¿De qué hablaron los pasillos de la convención empresaria a la que fue el presidente con sus principales ministros?

Silencio Stampa

La semana negra del Gobierno sumó las derrotas legislativas y las denuncias de corrupción que salpican directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, “El Jefe”. La idea era encapsular el escándalo con el despido de Diego Spagnuolo, el ahora ex de la Agencia de Discapacidad, exabogado y ex amigo de Milei. Pero el escándalo crece y la consigna parece ser: “Finjamos demencia y sigamos con la campaña”. Por eso se distribuyó una foto del Presidente con los candidatos para octubre. ¿El vocero? Mudo por ahora. Se pensó en una nueva conferencia de prensa para este viernes, pero se descartó rápidamente. Muy atrás en el tiempo quedaron las conferencias diarias de Manuel Adorni. La última fue el 8 de agosto y solo hubo tres en más de dos meses. Shhhh.

Operativo despegue

El escándalo Spagnuolo crece y los voceros oficiosos de Casa Rosada comenzaron con el “operativo desprestigio” al ex titular de la Andis. “Es un mitómano”, aseguraron desde un despacho del primer piso. Desde ese mismo despacho aseguran que le pidieron explicaciones sobre los audios y solo encontraron contradicciones. “Todo incongruente. Dijo que era inteligencia artificial y después que le pincharon el teléfono”. Despegarse del funcionario en desgracia y desprestigiarlo: un clásico de las estrategias comunicacionales para intentar salir de una crisis.

Quejas por lo bajo

El presidente de la CAC, Natalio Grinman, se deshizo en elogios a la política económica del Gobierno tanto en su discurso de apertura del Council of the Americas como en las charlas informales con periodistas. Sin embargo, en los pasillos del glamoroso Hotel Alvear se podían escuchar las quejas de algunos empresarios. “Ese supermercado del que me preguntás se va porque pierde plata desde enero de 2024, y a nadie le gusta perder plata”, lamentaba un empresario conocedor de ese sector. “Estas tasas complican y frenan todo; esperemos que se ordene después de las elecciones”, decía en tono de ruego otro conocedor de las altas esferas empresariales. El cronista inquieto preguntó si podía llamarlo para una nota radial. El empresario abrió grande los ojos y respondió: “No, ¡ni loco!”. El miedo preelectoral avanza.

Exministro reaparecido y de mal humor

En esos mismos pasillos del Hotel Alvear se lo vio al exjefe de Gabinete, Nicolás Posse. Si algo nunca le gustó de su fugaz paso por la administración pública fue el contacto con la prensa. Disgustado al ver a los periodistas que insistían con preguntas a su ingreso a la convención empresarial, Posse respondió: “No voy a hablar, ¿no escuchás?”. Y, a modo de consejo, recomendó al periodista insistidor: “Necesitás un otorrino”, refiriéndose a los expertos en oídos.

El mismo estilo de consejero paternal asumió el ministro de Salud, Mario Lugones, en el ojo de la tormenta por el escándalo del fentanilo contaminado, ante la insistencia de un colega algo excedido de peso que lo acompañaba por un pasillo de Casa Rosada. “Tenés que bajar de peso, sos joven”. Pero del fatal fentanilo, ni una palabra…

Frío para los empresarios

Se sabe que el Presidente es un amante empedernido del aire acondicionado. Donde va Milei, siempre la temperatura está muy por debajo de la media. Su visita al

of the Americas no fue la excepción y, para el mediodía, el salón principal del Hotel Alvear ya se había convertido en una especie de heladera gigante. Varios empresarios de los más encumbrados tuvieron que hacer fuerza para entrar en calor. “Avisen la próxima y traemos sobretodo”. Más de uno hoy estará ausente por enfermedad.