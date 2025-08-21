Siguen apareciendo audios que comprometen al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pero el Gobierno mantiene un silencio llamativo: hasta el momento, ningún funcionario salió a desmentir el escándalo de corrupción. La única reacción oficial fue removerlo del cargo, en una decisión presentada como “preventiva”.Y lo peor: en el audio más reciente, Spagnuolo involucró a una figura de mucho más peso: una tal "Victoria"... ¿Villarruel?

En el nuevo material, que fue revelado por A24, se escucha al ahora exfuncionario diciendo: “La gente que comenta los posteos de Victoria o lo que sea... Che, loco, nosotros la votamos a Victoria también. Después, viene Karina con Santiago, con Sandra, los Menem, y ahí va bajando todo. Los senadores, este Paoltroni…”, comienza, Luego señala: “Victoria claramente se cansó, se hinchó las pelotas y listo, a otra cosa. El daño que puede hacer Victoria si se para en una vereda distinta... No entiendo cómo no lo están ponderando eso”.

En las grabaciones, Spagnuolo describe supuestas maniobras de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios para el organismo. “A mí me están desfalcando la agencia”, se lo escucha afirmar, aludiendo a la participación de operadores que pedían dinero a prestadores del Estado para facilitar contratos.

El material detalla cómo funcionaba el esquema: “Van a pedirle guita a los prestadores”, señala en uno de los pasajes, explicando que los pagos extra actuaban como un costo no regulado que las empresas debían asumir para acceder a convenios y servicios.

En otro tramo, Spagnuolo expone las internas dentro del oficialismo. “Siempre me lo dijo Sandra (Pettovello): tu sostén es Javier, y mientras te sostenga Javier, no te saca nadie. Los Menem, si fuera por los Menem, yo estaría en mi casa hace rato”, dijo, vinculando su permanencia en el cargo directamente con el respaldo presidencial.

La difusión de estas conversaciones deja expuesta una red de acusaciones cruzadas, menciones directas a dirigentes de peso y un clima de disputa política interna en el Gobierno. Pese a ello, desde la Casa Rosada la estrategia se limitó a cortar por lo sano con el despido de Spagnuolo.

Lo que persiste, y que genera mayor desconcierto, es que ningún vocero oficial desmintió el contenido de los audios. Con cada nueva filtración, crece la incógnita: si lo dicho por Spagnuolo no es cierto, ¿por qué el Gobierno todavía no lo aclara?

El estrecho vínculo entre Spagnuolo y Milei

Aunque no ocupaba un cargo de primera línea, Diego Spagnuolo mantenía un vínculo cercano con el presidente, construido antes de que el libertario llegara al poder. Su llegada lo llevaba a participar de encuentros frecuentes con el mandatario, incluso en la residencia oficial de Olivos.

Spagnuolo formó parte de La Libertad Avanza desde sus inicios: en 2021 fue el 13º candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista encabezada por Milei. Además, actuó como abogado del presidente en algunas causas judiciales, reforzando la relación de confianza entre ambos.

Los registros oficiales muestran que Spagnuolo fue la cuarta persona con más ingresos a la quinta presidencial de Olivos entre enero de 2024 y marzo de 2025, con un total de 38 visitas. Solo lo superaron Iñaki Gutiérrez, asesor en redes sociales; el economista Juan Carlos De Pablo; y la kinesióloga personal del Presidente, Leandra Protolongo.

El exdirector de la ANDIS también formaba parte del círculo de amigos y economistas que los domingos se reunían en Olivos para escuchar ópera. En esas fechas coincidió con figuras clave del gabinete, como Mauricio Novelli, vinculado al caso $Libra, así como con otros miembros del equipo presidencial, incluidos Sandra Petovello (35 ingresos), Santiago Caputo (32), Guillermo Francos (21), Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger (20), todos con menos visitas registradas que Spagnuolo.

TC/ML