En una clasificación del 1 al 10, Iñaki Gutiérrez reveló cuánto le molesta que le digan “Pepona”

Iñaki Gutiérrez, influencer libertario de 24 años, cercano al presidente Javier Milei y de acceso continuo a la Casa Rosada, reveló este miércoles en el canal de streaming Blender cuánto le molesta que le digan “Pepona”. Los opositores a la gestión del Gobierno nacional suelen utilizar este apodo para referirse al dirigente, principalmente en redes sociales.

En la entrevista, Gutiérrez fue consultado por el sobrenombre que circula en las redes sociales: “del 1 al 10, ¿cuánto te molesta que te digan “La Pepona?”. Ante la pregunta, respondió: “Me molesta un 10 cuando estoy discutiendo de inflación, pobreza u otra cuestión política, y la única desarticulación y respuesta a lo que digo es por cómo me veo”.

“La gente que todo el tiempo nos dice que somos el odio y que ellos son el amor, después me denigran por mi cuestión física”, agregó Gutierrez. "Me llama la atención del partido político que se presenta como ‘el amor’ y que representa a cada persona cómo es, que se me desarticule por parecer lo que dijiste recién [una muñeca pepona]”, aventuró.

“Además, para el kirchnerismo, la izquierda o ciertas partes del radicalismo hay mucho para criticar de este Gobierno y a mí generalmente es imposible que me encuentren desarticulando a alguien por su físico o por características que tengan que ver con la persona en cuanto a su aspecto”, culminó el libertario sobre el tema en cuestión.

La reacción generó risas entre los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios comenzaron a replicar el fragmento del video.

Aunque Gutiérrez respondió con seriedad, el momento quedó registrado como una de las escenas más comentadas del programa, reforzando la relación entre los contenidos digitales y la construcción de imagen pública de los referentes políticos jóvenes.

