CAMBIO DE POSTURA

Antes de que le anulen el veto, el Gobierno anunció que analiza aumentar las prestaciones por discapacidad

Tras más de un año de conflicto, el gobierno de Javier Milei anunció que estudia la posibilidad de aumentar las prestaciones en materia de discapacidad. "El aumento reforzaría la cobertura en todo el país y aseguraría un financiamiento más justo", anunció Adorni.

El vocero presidencial Manuel Adorni y el presidente Javier Milei
El vocero presidencial Manuel Adorni y el presidente Javier Milei | X

En una movida que intenta mostrar como propia, el Gobierno acaba de anunciar este miércoles que "está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad".

Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X.

En desarrollo

