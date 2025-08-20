La oposición se enfrentará este miércoles a una sesión clave en la Cámara de Diputados. Mientras mantiene un moderado optimismo en lograr apoyo del radicalismo para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, desde el Gobierno analizan voto por voto y negocian para retener a los legisladores oficialistas que defienden el equilibrio fiscal y que son considerados “héroes” en la Casa Rosada.

El temario de la sesión especial, convocada para las 12, incluye también el veto a la ley de emergencia de Bahía Blanca y zonas aledañas, los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), además de la iniciativa para destrabar la comisión investigadora $Libra por el cripto escándalo que involucra al Presidente.

El bloque de la UCR, que desde el inicio del gobierno libertario fue un aliado clave del oficialismo en las principales votaciones en el Congreso, tendrá gran influencia en el resultado final. Su decisión puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Desde Casa Rosada son herméticos respecto del conteo de votos, en un clima de creciente tensión con los radicales “heridos” tras el cierre de listas, que dejó a muchos corridos de los armados provinciales, como el cordobés Rodrigo de Loredo.

En este escenario, la oposición buscará sumar el apoyo de los radicales molestos con el oficialismo y de aquellos que en las votaciones originales se habían abstenido o ausentado. Para voltear los cuatro vetos de Milei se requieren dos tercios de los votos de los presentes en el recinto, un número difícil de conseguir pero no imposible, dependiendo de los alineamientos que se definan sobre la hora.

En la previa de la sesión, los secretarios parlamentarios realizaron una reunión por Zoom en la que participaron Paula Penacca (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Carla Carrizo (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Allí se repasaron los apoyos tanto para alcanzar el quórum como para cada una de las votaciones, con conclusiones que difieren según el veto en debate. La oposición sospecha que la posibilidad de reunir los dos tercios para rechazar los vetos a la moratoria previsional y al aumento jubilatorio será baja.

En la sesión del 4 de junio, cuando se dio media sanción al proyecto que extendía por dos años la moratoria previsional y al incremento jubilatorio del 7,2 %, la UCR optó mayoritariamente por la abstención. Solo Julio Cobos, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura y Roberto Sánchez votaron a favor, lo que anticipa un panorama complicado para alcanzar el número requerido en esta nueva instancia.

En cambio, la expectativa de la oposición es mayor respecto al rechazo del veto a la emergencia en discapacidad. Por ese motivo se fijó su tratamiento como primer punto del temario. En aquella votación, la UCR apoyó mayoritariamente la iniciativa, y salvo las excepciones de Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que responden al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, el resto de los legisladores radicales mantendría su voto.

En lo referido al veto de la emergencia de Bahía Blanca por las graves inundaciones, la oposición también considera que el número está prácticamente garantizado, por lo que se descuenta que la iniciativa prosperará.

A diferencia de las votaciones originales, en las que los proyectos requerían mayoría simple para ser aprobados, en esta oportunidad las abstenciones jugarán a favor del Gobierno, ya que dificultan llegar al umbral de los dos tercios. Por eso la oposición insiste a los radicales en que no se abstengan para no terminar beneficiando al oficialismo.

En este punto, la atención también está puesta en los diputados de Innovación Federal, un bloque de ocho legisladores de provincias como Misiones, Salta y Río Negro, que en la sesión de junio se ausentaron. La oposición les plantea que, si no quieren confrontar abiertamente con la Casa Rosada, se ausenten en lugar de abstenerse, porque las ausencias reducen la cantidad de diputados presentes y, en consecuencia, el total de votos positivos necesarios para alcanzar los dos tercios.

Caso $Libra y proyectos de los gobernadores: los otros puntos del temario en Diputados

Más allá de los vetos, la oposición llega con viento a favor para aprobar el nuevo proyecto de resolución sobre la comisión investigadora del caso $Libra. Tras emitir dictamen de mayoría, solo necesita reunir una mayoría simple de la mitad de los votos para tomar el control de la comisión que pone en la mira a Milei por la cripto estafa difundida el 14 de febrero.

Además, se debatirán los proyectos de distribución de los ATN y de la recaudación del impuesto a los combustibles. Según los cálculos iniciales, el segundo tendría garantizados los números para aprobarse, mientras que el primero dependerá de los movimientos de los gobernadores, que tienen sobre la mesa una contrapropuesta del Gobierno.

Para evitar que los mandatarios provinciales vacíen el recinto una vez aprobadas las iniciativas que más les interesan, los proyectos relacionados con los fondos provinciales fueron ubicados en el medio y al final del debate.

