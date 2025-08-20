miércoles 20 de agosto de 2025
Congreso Veto Discapacidad 20082025
sesion caliente en diputados

Emergencia en discapacidad: manifestantes protestan frente al Congreso contra el veto de Milei

Con carteles que rezan "no al veto" y "no es ayuda, son derechos", familiares de discapacitados se concentran luego de una vigilia que comenzó este martes en Plaza de Mayo. Habrá además una nueva jornada de protestas frente al Congreso donde participarán jubilados, ATE y las dos CTA.

Este miércoles se lleva adelante en las afueras del Congreso una nueva movilización, esta vez encabezada por familias que piden que el Gobierno Nacional deje de ajustar partidas en discapacidad. Ocurre mientras la Cámara de Diputados la oposición busca rechazar cuatro vetos del presidente Javier Milei.

Tras una vigilia que comenzó este martes en Plaza de Mayo en reclamo del rechazo legislativo a los vetos, familiares y personas con discapacidad se congregaron desde temprano con carteles que rezaban "No al ajuste en discapacidad", "no al veto" y "no es ayuda, son derechos".

Congreso Veto Discapacidad 20082025

"Estamos pidiendo que las personas con discapacidad tengan una vida digna, porque es su derecho", aseguró la actriz Valentina Bassi, quien se presentó en la manifestación y reclama por su hijo con discapacidad. También agregó que el Gobierno de Javier Milei está "totalmente ausente" y que eso "no pasó nunca". "El sistema de prestaciones funcionaba a los tumbos, pero funcionaba. Ahora no", agregó.

Al cierre de esta nota, la oposición logró en la Cámara de Diputados los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas del veto a la ley de emergencia en materia de Discapacidad, con lo cual se aprestan a lograr rechazar esa medida del Poder Ejecutivo.

Congreso Veto Discapacidad 20082025

Los bloques opositores consiguieron 166 contra 75 votos en contra de los libertarios y el macrismo, con lo cual lo lograron su objetivo de poder tratar el veto presidencial. La ley establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026 y fija un mecanismo automático de las prestaciones en base a la inflación.

La iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC. En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

Congreso Veto Discapacidad 20082025

Marcha de jubilados, centrales obreras y gremios

Además, como ocurre desde hace meses, jubilados junto con representantes de las dos ramas de la CTA y del gremio estatal ATE también estan presentes. La protesta exige a la Cámara de Diputados el rechazo de los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en discapacidad.

Los jubilados, por su parte, iniciaron su recorrido desde las 15:00. En tanto, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma comenzaron su movilización desde las 12:00.

Congreso Veto Discapacidad 20082025

ATE convocó a una Jornada Nacional de Lucha que incluye un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, asambleas en distintas reparticiones y movilizaciones en varios puntos del país.

Las fotos de la movilización afuera del Congreso

Congreso Veto Discapacidad 20082025

Congreso Veto Discapacidad 20082025

Congreso Veto Discapacidad 20082025

Congreso Veto Discapacidad 20082025

FOTOS: PABLO CUARTEROLO

NG/LT/ Gi

