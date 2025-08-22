El escándalo que sacude al Gobierno Nacional por los audios que se conocieron de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), relatando hechos de corrupción, sumó nuevas declaraciones este viernes desde Casa Rosada. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, sostuvo que el abogado nunca le comentó nada a Javier Milei sobre las prácticas que describe. El próximo miércoles, ante una oposición que lo estará esperando ansiosa, presentará su quinto informe de gestión luego de ser convocado.

Los audios de Spagnuolo, quien supo ser representante legal y amigo personal de Milei, delataron una supuesta trama de corrupción que se está investigando y tendría vinculación con el pedido de coimas a laboratorios por parte de funcionarios del Gobierno, donde se nombra a Karina Milei y a su hombre de confianza, Eduardo "Lule" Menem.

Por el hecho, el Gobierno ya desplazó a Spagnuolo, quien en los audios confiesa que el propio Milei estaba al tanto de las irregularidades en ANDIS y además precisa un esquema de recaudación orquestada por funcionarios con el supuesto aval de la Secretaria General de la Presidencia. Estas palabras fueron las que deslegitimó Francos en una entrevista radial, manifestando que Spagnuolo “jamás le hizo un comentario” al jefe de Estado sobre los hechos que hoy investiga la Justicia.

El funcionario también relató cómo fue la charla con Milei al momento de la explosión del escándalo. "Le dije 'hay que cesar en el cargo, porque acá hay un hecho denunciado'. Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas o comisiones, el que lo dice debería haber hecho inmediatamente la denuncia en la Justicia”, indicó en diálogo con El Observador.

“Es una obligación del funcionario público denunciar en la Justicia un hecho del que toma conocimiento. Porque aparentemente lo que está diciendo ahí es que tomó conocimiento que tal fulano le pidió una comisión mayor y que tal laboratorio, o droguería, le estaba pidiendo aparentemente una suma mayor y que tenía que distribuirlo a tal persona”, aseveró Francos.

“A mí me llama mucho la atención, primero que aparezca a esta altura, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez”, agregó el ministro, en relación con la cercanía del calendario electoral.

El jefe de Gabinete presentará el miércoles próximo un nuevo informe de gestión en la Cámara de Diputados, en medio del escándalo por supuestas coimas que golpea de lleno al Gobierno.

Desde la oposición ya adelantaron cuál será la postura la próxima semana. "Acá me confirman que el miércoles próximo Guillermo Francos viene a Diputados a su informe como Jefe de Gabinete. Cuando le preguntemos por las coimas de Karina y Spagnuolo va a decir que no era ése el sentido del audio? Que escuchamos mal? Que eran aportes voluntarios y todo legal? Como con LIBRA cuando dijo que no fue estafa? Si hace eso se llama encubrimiento. Aviso", sostuvo la diputada nacional del peronismo, Julia Strada.

En otro orden, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó para el martes próximo al ministro de Salud, Mario Lugones, y al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, para tratar las denuncias sobre presuntas coimas en ese organismo.

Así lo informó desde sus redes sociales el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP). “El martes, a las 12, citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS. Están invitados Lugones y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten”, posteó.

El legislador indicó que la reunión se llevará a cabo en la Sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde también fueron invitados los diputados autores de las iniciativas sobre las denuncias en la ANDIS.

