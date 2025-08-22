Corrupción en la era Milei: streaming exclusivo con Rodis Recalt de la Revista Noticias

El escándalo de los audios de Diego Spagnuolo ponen nuevamente el foco en la corrupción en la era Milei. Y no es la primera vez que Karina o "El Jefe" queda apuntada: ya había pasado en el caso $LIBRA. Pero no es la única, también Santiago Caputo por su relación con Leonardo Scatturice y los Menem con sus múltiples contratos con el estado.

El miércoles 27 de agosto a las 12:30 hs, en Línea Directa, el periodista de investigación Rodis Recalt (Revista Noticias) dialogará con Agustino Fontevecchia, vicepresidente de Editorial Perfil, en una charla titulada “Corrupción en la era Milei”

Sumate a una charla imperdible con el periodista de investigación Rodis Recalt en un streaming exclusivo para suscriptores digitales de Perfil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los audios de Spagnuolo: la Justicia allanó la ANDIS y encontró 200 mil dólares en el auto de un empresario señalado

Cómo suscribirse a Perfil

La charla estará disponible de forma exclusiva para quienes cuenten con una suscripción activa a Perfil. Si ya estás registrado, revisá tu correo desde el martes 26 de agosto para recibir tu invitación personal.

Esta semana, suscribiéndote al Plan Total o Virtual de Perfil con el mayor descuento, no solo accedés a todo nuestro contenido sin límites, al Kiosco Digital, charlas exclusivas y cursos gratuitos, sino que además participás por un premio especial: una caja de 6 copas de vino Schott Zwiesel, la marca alemana reconocida en todo el mundo por su diseño y durabilidad.

No es cualquier copa: el cristal Tritan® de Schott Zwiesel combina elegancia, resistencia y una pureza que realza cada vino. Y podés llevártelas gratis, solo por elegir el Plan Total esta semana. Cuando elegís periodismo de calidad, también podés llevarte calidad a tu mesa.

El link para la suscripción con promoción es: https://mi.perfil.com/promo/contenido-dinamico