Reunión informativa para estudiar Licenciatura en Comunicación en la Universidad de Perfil

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), creada por la Fundación Perfil, tiene su sede en California 2731, en el barrio porteño de Barracas. En la USBA se dictan las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística y en sus aulas conviven con la gran redacción de Editorial Perfil, donde se producen publicaciones como el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna. También funcionan los canales Net TV, Canal E, Caras TV y la Radio Perfil, entre otros medios.

La propuesta formativa se distingue por ofrecer a los estudiantes la posibilidad de aprender comunicación dentro de un ecosistema mediático real, con acceso a las herramientas, dinámicas y exigencias propias del oficio. De esta manera, quienes cursen estas carreras podrán desarrollar una sólida formación universitaria mientras experimentan el día a día de un medio de comunicación.

Las carreras de Comunicación Institucional y Comunicación Periodística están diseñadas para jóvenes interesados en el análisis, la producción y la gestión de la comunicación en diferentes ámbitos: desde medios de prensa hasta organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Su enfoque interdisciplinario permite combinar teoría y práctica con la realidad profesional actual.

El jueves 5 de febrero de 2026 a las 18,00 se realizará la primera reunión informativa sobre las carreras de una propuesta única que combina formación académica con práctica en un medio de comunicación. El ciclo lectivo comienza en marzo de 2026. La reunión informativa será una oportunidad para conocer los planes de estudio, la modalidad de cursada, los equipos docentes y los diferenciales de estudiar comunicación dentro de un medio.

Reunión informativa: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 18,00

Más información e inscripciones: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4478-6463

