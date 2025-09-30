Javier Milei negó los vínculos narco de José Luis Espert: "Chimentos de peluquería"

El presidente Javier Milei defendió este martes a su candidato principal en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, respecto a las acusaciones que lo vinculan con el narcotraficante Fred Machado. Entrevistado por el periodista Antonio Laje, en A24, el mandatario aseguró que las denuncias sobre el diputado son "chimentos de peluquería".

Milei sostuvo que se trata de “otra operación más”. El presidente recordó que el mismo dirigente ya había sido blanco de acusaciones similares en el pasado: “Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Después lo ensuciaron de vuelta en 2021. O sea, eso es recurrente”.

El mandatario relativizó el impacto de las cifras que se mencionaron en la denuncia, al señalar que en otros países también se lanzaron versiones sin sustento. “Escuché a alguien que hablaba de una cifra de siete dígitos en dólares y daba especificaciones de cuándo había sido eso. Lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, se hizo la demanda y la ganó”, afirmó.

Milei insistió en que este tipo de maniobras buscan generar confusión en momentos clave del calendario político: “A ver, que avance la Justicia, que avance la Justicia. Lo que sorprende es que esto justo aparece ahora en este contexto. Son cosas raras, qué querés que te diga. Ya fueron por eso en el 2019, después en 2021. Te meten todo este ruido de vuelta en el período electoral”.

El jefe de Estado comparó la situación con antecedentes históricos de campañas políticas argentinas: “No nos olvidemos de Enrique Olivera en 2005, de Francisco de Narváez en 2009, de la señora Bullrich en 2017. Se lo hicieron a Espert en 2019. Es parte de la franquicia”.

En su análisis, Milei vinculó estas acusaciones a un entramado regional: “El socialismo del siglo XXI tiene esta metodología. Trabajan y construyen sobre esto, y la tienen desarrollada hace 35 años. La franquicia local, que es el kirchnerismo, cuando llega el momento electoral y se ven amenazados, recurren a todo este tipo de trampas”.

El presidente expresó su deseo de que el electorado logre identificar estas prácticas: “Mi esperanza es que las personas, con el correr del tiempo, vayan identificando este modus operandi y se den cuenta de que son una banda de forajidos”.

Noticia en desarrollo...