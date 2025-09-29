Otro papelón diplomático para Milei: saludó en la ONU a la presidente de Kosovo, país al que Argentina no reconoce

En otro error de la diplomacia argentina, el presidente Javier Milei saludó durante una pausa de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizó la semana pasada en Nueva York a su par de Kosovo, Vjosa Osmani, país que se independizó en 2008 y al que Argentina no reconoce como tal.

Ese apretón de manos y la conversación que según medios kosovares mantuvieron después podría marcar un antecedente negativo para nuestro país relacionado con el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas y provocó reacciones, polémicas y repudios en la redes sociales. Argentina, a diferencia de otras naciones, no reconoce a Kosovo porque ese desmembramiento de la ex Yugoslavia mantiene una disputa territorial con Serbia, luego de declarar su independencia hace 17 años. En esa iniciativa tuvieron, entro otros, el respaldo británico.

Argentina no puede reconocer a Kosovo porque si lo hace complica el reclamo internacional de soberanía ante Reino Unido. Hay otros ejemplos al respecto como en el caso de la República Popular China, con Taiwan.

El encuentro con Osmani lo reflejaron medios kosovares y también el diario Clarín, en Buenos Aires. Las autoridades de la diplomacia argentina desmienten el contacto oficial entre las partes pero las fotos trascendieron a través de X. A la presidente kosovar se la puede ver también junto al presidente de Azeerbaiyan, Ilham Aliyev, y al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en otras tomas. E incluso muy cerca del mandatario estadounidense, Donald Trump, mientras pronuncia un discurso.

En esa red social tanto el ex canciller durante la gestión de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, como el ex secretario de Malvinas, el mendocino Guillermo Carmona condenaron la actitud de Milei. Es que en los últimos meses, además, en las Malvinas estuvo un grupo de militares kosovares recibiendo instrucción.

“Es extremadamente grave que @JMilei se haya prestado a una foto (¿y mantenido una reunión?) con quien invoca ser presidenta de una entidad que Argentina no reconoce como Estado, en contradicción con nuestra posición respecto de la integridad territorial en la cuestión #Malvinas”, sostuvo Carmona en su posteo.

Muchos apuntan por el error a la representación argentina ante la ONO, que encabeza Francisco Tropeppi. Señalan que con el saludo, Milei avala el principio de autodeterminación sobre el de la integridad territorial lo que afectaría el reclamo por Malvinas.

El 2 de abril, en otro polémico discurso, durante el acto del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Presidente dijo que su intención era trabajar para que los habitantes de las islas "decidan votarnos con los pies" y que "prefieran ser argentinos sin que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo". O sea que reivindicó el derecho a la autodeterminación.

