Polémica por retenciones complican la campaña de La Libertad Avanza en Córdoba

Los últimos siete días fueron frenéticos para el Gobierno nacional. El convulsionado clima económico que se vivió apenas una semana atrás, comenzó a revertirse con el fuerte respaldo que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, le brindó a nuestro país.

El contundente apoyo se vio precedido por un rimbombante anuncio que implicaba la baja total de retenciones que contribuyó a engordar las arcas fiscales. Pero generó un vendaval en materia política y en la relación con el agro.

La medida, que cumplió con su objetivo de ser un alivio en materia de reservas, caducó en un lapso ínfimo. Esto provocó gran malestar entre los pequeños y medianos productores que consideran que no fueron beneficiados con un anuncio que era muy esperado por el sector. La tregua impositiva, que duró apenas 72 horas, fue aprovechada principalmente por un grupo de grandes cerealeras y exportadoras, que actuaron con extrema celeridad para agotar el cupo de 7.000 millones de dólares que se había asignado como tope.

Esto se coló en la campaña y el polémico anuncio de suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos profundiza los desafíos que ya venían enfrentando los candidatos de La Libertad Avanza (LLA). Esto impacta sobre todo en el interior de Córdoba, donde el peso del voto agropecuario se hace sentir.

No es el primer golpe de timón que enfrentan los candidatos comandados por Gabriel Bornoroni y el cabeza de lista, Gonzalo Roca, en esta breve pero intensa campaña. Los espinosos temas vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad o las polémicas en torno al Garrahan, fueron sólo algunos de los temas que los candidatos locales debieron afrontar.

Reclamos en Bell Ville

El pasado viernes, los candidatos de La Libertad Avanza dijeron presente en el departamento Unión. Tal como vienen realizando en otros departamentos, se reparten localidades para visitar y luego confluyen en el final de la visita. Así, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado visitó emprendedores locales en Justiniano Posse y luego se trasladó a Bell Ville, donde se reunió con el jefe de campaña, Gabriel Bornoroni, y los candidatos Gonzalo Roca y Laura Rodríguez Machado en la Expo Rural de esa localidad.

Roca: “Milei se puso la campaña al hombro para repetir lo del 2023”

Allí pudieron escuchar los reclamos de los productores en primera persona. El presidente de la Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castagnani, en su discurso inaugural dejó en claro su postura: “Estas medidas, tal como se implementaron, están distorsionando el mercado y generando incertidumbre para el productor. Necesitamos reglas claras y duraderas que den previsibilidad a la producción agropecuaria. Un mensaje a los productores: no se apresuren, defendamos el fruto de nuestro trabajo. A quienes necesitan de nuestros granos, que paguen lo que corresponde”, indicó.

Y agregó: “Esta situación demuestra que podemos comenzar el camino hacia la eliminación total de las retenciones”.

"Antes se asfixiaba al productor"

Las retenciones fueron prácticamente uno de los temas exclusivos de la jornada en una de las zonas núcleo de la producción agropecuaria, pero no agarró desprevenidos a los candidatos de La Libertad Avanza. Llegaron con su librito bajo el brazo, con explicaciones claras respecto a porqué lo que pasó no sólo fue bueno para las arcas del país, sino también para los productores. Esos argumentos tuvieron su origen en Buenos Aires, desde las principales oficinas de la Secretaría de Agricultura y del propio Sergio Iraeta y también explicaciones del titular del Arca, Juan Pazo, quienes argumentaron que hubo decenas de productores que se vieron beneficiados por la medida, además de que se registró un aumento en el precio de los granos.

El argumento central de La Libertad Avanza apunta a diferenciarse del pasado: “Antes, cuando el kirchnerismo necesitaba financiación, subía impuestos y asfixiaba al productor, como pasó con la 125. Esta vez, el instrumento para mejorar el financiamiento fue con impuestos a la baja, hay que entender lo que ocurrió”, explicaron.

Consideran que deben analizarse las declaraciones juradas que presentaron las cerealeras aun sin tener cereal. Incluso algunos libertarios se distanciaron de la vuelta a las retenciones dispuesta por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, durante el gobierno del entonces presidente, Mauricio Macri.

El raid libertario cerró con un mitin en la Plaza 25 de Mayo de Bell Ville, que contó con la participación de vecinos y referentes de la región, y se sumaron los candidatos Laura Soldano y Guillermo Quiroga.

Llega Sturzenegger

Esta semana será intensa, se acelerarán las recorridas barriales, habrá un encuentro con la Unión Industrial Córdoba (UIC), mañana lunes, y el martes se trasladarán a Villa María a participar de un acto convocado por el juecismo.

Pero el plato fuerte se dará el jueves con el desembarco de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, en Córdoba. Tal cual lo adelantó este medio, la campaña se nutriría de figuras nacionales para fortalecer la del candidato Gonzalo Roca. En esta ocasión será el turno del economista, uno de los cerebros detrás del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que marcó el inicio de la gestión libertaria, quien arribará para ser la figura central de una cena recaudatoria, que se llevará a cabo en el Salón Alto Botánico.

Se anticipa que Sturzenegger realizará una profunda exposición de las desregulaciones ya implementadas por el gobierno para reducir la injerencia estatal en la economía, buscando convencer a empresarios y simpatizantes del éxito de la primera fase del plan.

Además de repasar las medidas ya sancionadas, este medio pudo averiguar que Sturzenegger anunciaría en el Alto Botánico nuevas desregulaciones que el gobierno planea impulsar a corto y mediano plazo.