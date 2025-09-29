José Luis Espert negó su vínculo con "Fred" Machado: "Campaña sucia"

El diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, se pronunció sobre las acusaciones que recibió en la denuncia del dirigente y abogado Juan Grabois, quien sostiene que el libertario financió su campaña en parte con un giro de 200.000 dólares que habría recibido de "Fred" Machado, detenido por ser líder de una organización criminal.

"Esta operación, esta campaña sucia, viene desde 2021, desde que yo estuve peleando por la campaña de 2021 arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre vuelven con lo mismo, es parte de eso", sostuvo el legislador durante una entrevista en Todo Noticias (TN) sobre la investigación difundida por PERFIL.

Sobre la denuncia de Grabois, anticipada por PERFIL durante el fin de semana, señaló: "Pasó en 2005 con Enrique Oliveras cuando el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar. Pasó en el 2009 con De Narvaez, pasó en el 2017 con Patricia Bullrich...Otra vez la campaña sucia. El kirchnerismo no quiere debatir las cosas que hay que hacer".

"En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado, que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente, le agradecí, me llevó en su avión. Ahora, si hubiese sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos", explicó.

En concreto, a través de una extensa denuncia, el dirigente asegura que el diputado y candidato de LLA recibió un giro de 200.000 dólares en 2020, proveniente de la organización criminal que encabezaba "Fred" Machado, quien aguarda en prisión domiciliaria un proceso de extradición a Estados Unidos. Su socia, en paralelo, fue condenada a 16 años de prisión por los tribunales del Distrito Este de Texas.

Espert también habló sobre la campaña libertaria de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y realizó una reflexión sobre la derrota electoral que sufrió el espacio violeta durante los comicios de la provincia de Buenos Aires.

"Perdimos porque creímos que haber evitado catástrofes como la hiperinflación, un default de los depósitos de la deuda, alcanzaba. Nos la creímos y no es así. No hemos inventado la rueda, no hemos inventado la pólvora, pero nos la creímos", reconoció.

Luego, añadió: "Creo que fuimos poco enfáticos en decirle a la gente esto que está pasando hoy: 'No hay duda que por el camino por el cual vamos a la Argentina le va a terminar yendo bien'. No hay duda que por este camino que estamos transitando con el presidente (Javier) Milei es para arriba".

"No advertimos que en esa tendencia para arriba íbamos a tener baches, y estamos pasando por ese bache. Frente a lo cual digo no volvamos hacia atrás, no volvamos al kirchnerismo. El camino es hacia adelante porque lo que estamos haciendo nosotros se hace en los países donde la gente vive bien, y eso es lo que queremos", concluyó.

El diputado y candidato libertario también se pronunció sobre el tiple crimen en Florencio Varela y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, asegurando que en la provincia de Buenos Aires hay "Estado ausente" y que desde el kirchnerismo "están más cerca del delincuente que de la víctima".

"Estoy impresionado por varios planos. La alevosía, la saña, la violencia, la vulnerabilidad en la cual vive esta gente y la zona liberada en la cual se ha transformado la provincia de Buenos Aires", disparó duramente el legislador y remarcó: "Más que echar culpas, estoy hablando de cuestiones objetivas".

En su reflexión, señaló: "En el Congreso de la Nación se sancionó la ley antimafia, que era central para desarticular este tipo de bandas, el kirchnerismo votó en contra. En el Parlamento se sancionó una ley de reiterancia, el kirchnerismo votó en contra. También votaron contra la ley de ADN que facilitaba la detección rápida de los delincuentes. El kirchnerismo bordea siempre en el accionar concreto, no en las declaraciones ni en las marchas. Cuando vamos a los bifes, están más cerca del delincuente que de la víctima".

"En el caso del narcotráfico, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha hecho un avance enorme, pero la provincia de Buenos Aires no está trabajando en las mesas de enlace que el Ministerio de Seguridad Nacional ha propuesto", reprochó y agregó: "Para bailar un tango hacen falta dos".

El legislador indicó que "la lucha contra la inseguridad, que es lo que está por encima de este suceso, es una decisión política que tenés que tomar". "Tenés que tomar la decisión de proteger a los ciudadanos, una vez tomada la decisión, va a haber políticas de seguridad".

"Acá no hay políticas de seguridad porque no hay una concepción de que la seguridad es un bien público para el ciudadano de bien, no que los delincuentes anden por la calle como quieren y son los ciudadanos de bien los que tienen que arreglarse como pueden contra la inseguridad. Hay ausencia del Estado donde no debería estar ausente, que es seguridad, educación básica, salud básica, obra. Para eso no está el Estado, el Estado presente de (Axel) Kicillof está para recaudar plata, para tener militantes en los ministerios, para tener punteros, para tener transas, pero para devolverle esa plata que los bonaerenses pagamos de impuestos en bienes públicos como la seguridad, no está", concluyó.

