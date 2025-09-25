Espert responsabilizó a Kicillof por el triple femicidio y aseguró que la provincia está "ensangrentada de inocentes"

José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza (LLA), cuestionó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, afirmando que la provincia está "ensangrentada de inocentes" y asegurando que el referente peronista “no se compromete con el combate contra el narcomenudeo".

El referente de LLA, lejos de apuntar a un trabajo coordinado entre las jurisdicciones, tampoco mencionó que el narcotráfico es, en realidad, un crimen federal. "En provincia, el narcomenudeo es un resorte”, disparó.

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple asesinato de las chicas desaparecidas en La Matanza

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El legislador habló con radio Rivadavia este jueves 25 de septiembre y apuntó contra el mandatario provincial por su posición sobre el triple crimen diciendo “el hecho de que tu concepto sobre el criminal sea que es una víctima del sistema te hace terminar con una provincia ensangrentada de inocentes”.

Además, consultado por el asesinato de las tres jóvenes, Espert aseguró que este crimen “horroriza y mete miedo”, y agregó que “no se puede creer el nivel de violencia. Hay una preocupación por la marginalidad que hay en la Argentina. La gente que pierde la droga la va a buscar de manera violenta”.

Tirotearon la casa familiar de Lara, la víctima de 15 años del triple femicidio: a quién señalaron y por qué

El diputado dijo que el “exitoso combate” contra la droga del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich significa “más violencia” en el corto plazo. Y cerró diciendo: “Hay que tener una política de seguridad fuerte, muy clara y dedicada a combatir el narcomenudeo y el narcotráfico”.

Más tarde, en una entrevista que concedió a TN, Espert redobló la violencia en sus dichos y confesó: "Yo a los narcos quisiera arrasarlos de la faz de la Tierra, directamente. Para mí, ni Justicia al narco. Ahí es 'bala o bala', no 'cárcel o bala'. Yo creo que el narco no merece derechos, porque está dispuesto a matar a criaturas, mujeres... no tienen códigos. Si bien la muerte siempre es mala, hay que ir y liquidarlos directamente", propuso.

Bullrich también apuntó contra Kicillof y negó que se trate de femicidios

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich habló esta mañana sobre el triple femicidio y cuestionó el comunicado publicado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en el que adjudicó los asesinatos a una organización narco con base en la Ciudad de Buenos Aires.

“Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni echarle la culpa al gobernador. Mucho menos haría lo que él hizo, escribir un aberrante comunicado en el que señala a una organización con base en la Ciudad cuando todavía no tiene la más mínima información”, sostuvo.

A su vez, la funcionaria nacional cuestionó las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien había asegurado que el crimen fue motivado por una venganza narco ideada por una banda criminal peruana. “No hay información oficial que se pueda transmitir. El móvil y los autores no se conocen realmente”, indicó Bullrich.

Radiografía de la pobreza en Argentina: cómo evolucionó en cada región y cuáles son las ciudades más vulnerables

Según explicó la ministra, la investigación está a cargo de la Justicia y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y continúa bajo secreto de sumario. Además, afirmó que las fuerzas federales están “a total y absoluta disposición”. “Es una metodología mafiosa. Si una banda de este nivel de brutalidad puede estar funcionando como si nada, hay que preguntarse qué pasa. Pueden tener una pata en la Ciudad de Buenos Aires y otra en la provincia”, advirtió.

En diálogo con radio Mitre, Bullrich también rechazó la discusión sobre la aplicación de la figura de femicidio en el caso ocurrido en Florencio Varela y se negó a “entrar en la politización de que es un tema de género”. En este sentido, expresó: “Banalizar el hecho y plantear si esto es o no un tema relacionado con haber eliminado el Ministerio de la Mujer me parece de una bajeza absoluta”.

Bullrich consideró que la causa del triple asesinato está vinculada con “la destrucción del tejido social en la provincia de Buenos Aires” y agregó: “Es un caso aberrante. Podrían haber sido tres hombres como fueron tres mujeres. Hacer una marcha o salir con banderas es una banalización total y absoluta de un crimen”.

HM/ML