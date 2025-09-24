La vivienda de la mamá de Lara Morena Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verri y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, en Florencio Varela, fue baleada la tarde de este miércoles 24 de septiembre y, según el periodista Diego Gabriele, el culpable sería el novio de Brenda, como venganza por lo ocurrido.

Todo comenzó con Noticias Argentinas, quien habló con fuentes policiales que le dijeron que el responsable de este ataque sería un hombre al que apodan “el Rengo”, a quien le faltaría una pierna, expareja de Del Castillo y padre de su hijo. El denunciado trabajaría para bandas narcos de La Tablada, pero no estaría vinculado a la organización que habría cometido los asesinatos.

Gabriele estuvo en el canal de streaming Blender y explicó la razón detrás del ataque: "Pasaron y le balearon la casa. ¿Por qué? Porque en el medio, lo que cree la investigación, es que la ligaron de rebote. El tema es quién le balea la casa. Creen que les balearon la casa personas cercanas al círculo de Brenda, una de las chicas de 20 años. Creen que es el novio de esta chica quien pasa y les balea la casa. 'Por tu culpa mataron a mi novia'. Viene por ahí, no son los narcos los que balearon la casa”.

El periodista también explicó cómo comenzó todo: “Las chicas, tres chicas, una de ellas de quince años, Lara, Brenda y Morena, primas, Lara, con quince años era la que les organizaba trabajos de prostitución. A Lara la convocan para un trabajo, trabajo para el cual llama a estas dos amigas entre sí".

Y agregó: "Las matan a las tres. Las matan porque producto de la tarea que desarrollaban, la prostitución, en algún momento actuaron como viudas negras, y esa actuación como viudas negras tuvo como víctima a un narco, y cuando actuaron como viudas negras sustrajeron una importante cantidad de dinero en dólares, se habla de una suma superior a los 50 mil dólares, y en ese robo, aparentemente, hay un robo de una importante cantidad de cocaína de máxima pureza. Si hay algo que no les gusta a los narcos es quedar como unos boludos. Por eso mataron a tres pibas de la manera más cruel posible”.

Las tres jóvenes asesinadas

“Mis nietas no son viudas negras”, dijo el abuelo de Morena y Brenda

Antonio Del Castillo, abuelo de Brenda Del Castillo y Morena Verri, dos de las tres chicas asesinadas, habló este miércoles y reconoció: “Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos. Pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Del Castillo aseguró: “El intendente nunca me respondió ni me llamó. Es un cobarde. Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. Pero no es solo que nos las sacaron. A uno, cuando lo lastiman de una puñalada, nos duele. ¿Ustedes saben el dolor que habrán sentido en sus cuerpos esas chiquitas?”.

Para luego remarcar: “Y ahora pedimos justicia. ¿Qué justicia vamos a pedir? Si van a agarrar al que vende 100 gramos de droga, pero a los que la entran no los van a agarrar. Me gustaría saber por qué la mataron y quién la mató. Nosotros lo vamos a averiguar. Mis nietas no son viudas negras”.

