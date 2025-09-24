La confirmación de que los cuerpos hallados en Florencio Varela correspondían a Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) alcanzó a sus familiares cuando se manifestaban pidiendo novedades sobre el caso, en La Tablada.Tras la conmoción, Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, expresó su dolor, aseguró que la familia va "a luchar" para saber quién las mató y reclamó justicia ante las cámaras de televisión.

"Yo quisiera saber quién las mató y por qué. Yo no voy a culpar a Brenda, Morena ni a la otra chiquita. Las únicas que saben lo que pasó son ellas. Acá parece que es injusticia lo que hay", afirmó, y reclamó mayor seguridad en La Matanza: "Ahora nos pasó a nosotros, pero mañana... A ver si ponen cámaras acá, porque quizás, con cámaras, esto no pasaba".

Cuando le preguntaron por el bebé de Brenda, su nieto, contó. "El nene cuando llega la noche lo único que dice es 'mamá, mamá'".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los familiares se quejaron de la demora en el trabajo de la Justicia

El abuelo se quejó de la demora en el accionar policial: "Todo tardó mucho. El barrido de los celulares recién lo hicieron ayer; cuando hicieron el barrido, encontraron el lugar. ¿Estamos todos locos?" Y remató: "Yo no le tengo que decirle a la Justicia que trabaje de determinada manera".

Violencia de género: son 164 los femicidios en lo que va de 2025 en Argentina

Cuando una periodista le consultó si creía que las demoras en la Justicia se debían a un "manto de prejuicio" relacionado con "lo que hacían las chicas", que ejercían el trabajo sexual. "No tendría que haber un prejuicio sobre las chicas. Con tu cuerpo podés hacer lo que quieras y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", respondió. "Todos tenemos algo que no corresponde".

En relación con una información circulante relacionada con drogas, preguntó "¿Quién se las dio? ¿Por qué no buscamos a los responsables?"

Los vecinos de la casa donde se encontraron los cuerpos, sorprendidos: "Pensamos que vendían drogas"

Morena, Brenda y Lara desaparecieron el viernes por la noche. Las vieron por última vez en una estación de servicio de La Tablada, donde se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca, que luego fue encontrada con la patente adulterada. Sus familias dijeron que les ofrecieron 300 dólares a cada una por un trabajo, vinculado a la prostitución, en la Zona Roja de Flores. Pero sus cuerpos fueron encontrados descuartizados en una vivienda de la calle Río Jáchal y Chañar, en el barrio Mayol, de Florencio Varela, y uno de ellos, calcinado dentro de la camioneta, según la agencia Noticias Argentinas. Recién los hallaron este martes, tras el barrido de los celulares de las víctimas.

Según los vecinos, la casa solía estar cerrada, hasta que fue alquilada hace cerca de un año y medio por una pareja con un chico., Dijeron que se veían "movimientos de autos, como reuniones", y que por eso pensaron que "vendían drogas". Este sábado pasado volvieron a notar actividad.

Cuando la policía llegó a la vivienda este martes, encontró a un hombre y una mujer limpiando manchas de sangre de la pared. La investigación judicial maneja la hipótesis de que la casa habría sido alquilada por una banda de narcotraficantes peruanos para hacer una fiesta.

Después de encontrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara en la casa de Florencio Varela, la Policía se dirigió a un hotel de la zona donde detuvo a la mujer dueña de la casa y a un presunto narcotraficante peruano, que operaría en la villa 1-11-14, del Bajo Flores. El caso está en manos del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere.

LT