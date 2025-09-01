Violencia de género: son 164 los femicidios en lo que va de 2025 en Argentina

El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” informó que son 164 los femicidios en Argentina en lo que va de 2025.

Además hay en el país un femicidio cada 36 horas y hubo 15 en el mes de agosto según el informe elaborado a partir del análisis de medios de comunicación entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.

Femicidios en Argentina

La investigación revela que hubo “264 intentos de femicidio” y que “el 15% de las víctimas había realizado una denuncia”.

También precisa que “14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad” mientras que el 42% de los homicidas eran pareja de la víctima, el 29% ex novio, y luego le sigue algún familiar (9%).

Sobre las formas en las que fueron asesinadas, el informe señala que el 24,4%, con arma de fuego; el 22%, con arma blanca; 19,5%, con asfixia, 14,6% sin datos; 13,4%, a golpes y el 6,1% quemadas.

Hasta el domingo 31 de agosto 133 niños perdieron a sus madres por la violencia de género.

"Vaciamiento del Estado"

“Denunciamos, una vez más, el vaciamiento del Estado que impulsa esta gestión. La eliminación sistemática de programas destinados a garantizar derechos y a brindar protección a las víctimas de violencia de género no sólo desmantela las políticas de cuidado, sino que agrava mes a mes la situación de miles de mujeres y diversidades”, sostuvo el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.

“En este marco de precarización extrema, las violencias estructurales se profundizan. Con un Estado ausente y cómplice, los femicidios no son hechos aislados, son la consecuencia de un gobierno que abandona, vulnera y condena a la muerte a mujeres y diversidades”, concluyó el informe.