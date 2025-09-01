La madre de Cecilia Strzyzowski habló sobre el juicio: “Voy a estar en primera fila para ver cómo los condenan”

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, reapareció públicamente este lunes y lo hizo con un mensaje difundido en sus redes sociales, donde se quebró al hablar de la próxima instancia judicial que tendrá como acusados a César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y otros imputados por el femicidio de su hija.

“Ya tengo la fecha del juicio. Algo que esperaba, algo que pensé que no iba a pasar. Pensé que nunca iba a llegar la justicia, que iban a proteger a esa gente”, dijo visiblemente conmovida. Y agregó: “Lo pedí con toda el alma. Gracias. Ahora lo único que quiero es justicia”.

“Sí, voy a estar”

Romero respondió a una de las preguntas que más le hacen desde que comenzó la causa: si participará del debate oral. La respuesta fue contundente: “Sí, voy a estar en el juicio. Voy a estar en primera fila. Quiero ver la cara de esos hijos de p*** cuando los condenen”.

Aunque reconoció que significará revivir el trauma de la pérdida, aseguró que su presencia es una decisión firme: “Es todo lo que pedí desde el primer día”.

La madre de Cecilia también dedicó unas palabras a quienes la apoyaron en estos más de dos años de lucha: “Se lo agradezco a todo el Chaco, a toda la gente que acompañó. Lo único que quiero es justicia”.

El juicio por jurados

El juicio comenzará el 28 de octubre y se extenderá hasta el 20 de noviembre, con un total de 13 audiencias. Será bajo la modalidad de jurado popular, a cargo de la Oficina de Juicio por Jurados, que en las próximas semanas definirá el lugar de realización.

Los principales acusados son César Sena, señalado como autor del femicidio, y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como partícipes primarios. También serán juzgados Fabiana González, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, por el delito de encubrimiento agravado.

Cecilia fue vista por última vez el 2 de junio de 2023. La investigación determinó que fue asesinada en la vivienda de los Sena y que su cuerpo fue trasladado e incinerado en una chanchería de la familia.

La confirmación de la fecha del juicio, tras más de dos años de reclamos, representa un paso decisivo en la causa. Para Gloria Romero, es la instancia que esperó con angustia: “Es lo único que quiero, ver justicia por mi hija”