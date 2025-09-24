Famosas, actrices y cantantes repudiaron el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

El triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) conmociona al país desde que las jóvenes desaparecieron el último viernes y fueron halladas sin vida este martes. Famosas, actrices y cantantes se sumaron a la ola de repudio y exigen justicia.

Nancy Dupláa, Dalma Maradona, Lali Espósito, Ángela Torres, Griselda Siciliani, Julia Mengolini, Laura Azcurra y Mercedes Morán fueron algunas de las que expresaron en sus redes el rechazo al crimen atroz y a la violencia de género. La Justicia investiga una trama narco detrás de la tortura y el asesinato de las jóvenes, que habrían sido engañadas con una invitación a una fiesta.

“Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible”, manifestó en una publicación Ofelia Fernández, que fue compartida por la cantante Ángela Torres, Lali Espósito y la actriz Griselda Siciliani.

“Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que nos pidan hacer sus amigas y su familia”, concluyó Fernández.

Dalma Maradona, mucho más concisa pero contundente, exclamó en sus redes: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”.

Por su parte, Mercedes Morán convocó a la movilización que este miércoles fue convocada en Plaza Flores, lugar donde las jóvenes ejercían la prostitución. “Basta de femicidios, basta de matarnos. Todas las vidas importan”, subrayó en la publicación.

En tanto, la actriz Laura Azcurra recogió la polémica por el video que grabaron empleados de Shell e YPF que trascendió este fin de semana y comenzó: “¿Se entiende ahora por qué meter a una mujer en una bolsa y hacerla desaparecer nunca puede ser gracioso?”. A continuación, remarcó: “La violencia recrudece cada día, expuesta crudamente frente a nuestros ojos (…) Estamos obligadxs a debatir y seguir exigiendo ESI, campañas de información y formación y grupos de masculinidades para que los varoncitos paren de violentarse”.

“1 femicidio cada 36 horas. 133 chicos y chicas perdieron a sus madres en lo que va del año. Los femicidios no paran. La violencia de género existe. El Estado tiene que dar respuesta. Vamos a seguir reclamando. Ni Una Menos”, compartió Nancy Dupláa en las historias de su Instagram.

En la misma línea, la participante del Gran Hermano 2022, Lucila "La Tora" Villar, escribió en tono crítico por el tratamiento mediático del tema: “Tres pibas asesinadas y descuartizadas. Se cuestionan la crianza, la familia y hasta el gobernador, y en vez de andar cuestionando al violín que pagó por una menor de 15 años, a los femicidas”.

“Una vez más, vamos a recordar el nombre de ellas y no una y otra vez quiénes fueron las lacras que las mataron y ni mucho menos saber si fue satanismo o no. Se enojan con las pibas y no con el femicida. Nos tildan de locas, no pasan ni el 1% de lo que pasamos nosotras... Justicia. NI UNA MENOS”, concluyó la de Gran Hermano. Por su parte, Emilia Mernes expresó: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”.

Qué se sabe hasta ahora sobre el crimen

La Justicia investiga como hipótesis que las jóvenes fueron llevadas a la casa en Florencio Varela, donde fueron asesinadas, engañadas por una red narco que tendría uno de sus centros de operaciones en la Villa 1-11-14, de la Ciudad de Buenos Aires. Esta tarde, tras conocerse las autopsias, se reveló que fueron torturadas y matadas con brutalidad entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Algunos de los signos que presentó la menor de ellas indicarían que puede haber sido una represalia.

Por el crimen se encuentran detenidos e imputados por homicidio agravado Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18. Dos de ellos fueron encontrados en la propiedad donde estaban los cuerpos sin vida de las víctimas, mientras limpiaban con lavandina la sangre de las paredes y los pisos. Sin embargo, también se está tratando de establecer quiénes fueron los autores intelectuales de la masacre.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, indicó que las jóvenes “iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”. El funcionario señaló que, tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas, la Policía pudo reconstruir el trayecto que las llevó al trágico final.

“Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro”, detalló Alonso y agregó: “Nosotros sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. En este momento se está trabajando en esa situación, no puedo dar más detalles que esos. Creemos que hay otros responsables más allá de estos cuatro y vamos a seguir avanzando en la investigación en ese caso”.

