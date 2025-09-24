Cristina sobre Milei y Caputo: “Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena política con un extenso mensaje en la red social X (@CFKArgentina), donde cuestionó con dureza la negociación de nueva deuda externa que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, llevan adelante durante la gira oficial en Estados Unidos.

“¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar?”, comenzó el mensaje en el que acusó al mandatario de haber fracasado en su promesa de solucionar los problemas macroeconómicos y de trasladar la carga del ajuste a las familias argentinas.

La también presidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional sostuvo que la estrategia de recurrir al financiamiento internacional “es pan para hoy y hambre para mañana”. En su posteo recordó que Caputo fue responsable de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri y comparó la actual política económica con los programas de endeudamiento de la década del 2000, como el Megacanje y el Blindaje.

“Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?”, cuestionó la exmandataria, y advirtió que las supuestas “ayudas del norte” no resolverán la crisis estructural de la economía argentina.

Cristina puso el foco en el endeudamiento de los hogares y señaló que “9 de cada 10 familias argentinas están endeudadas”, no para consumo suntuario, sino para cubrir necesidades básicas como comida, remedios, servicios o alquileres. Según la exjefa de Estado, más de la mitad de los hogares destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos a pagar cuotas, préstamos o tarjetas de crédito, mientras que “unos pocos se enriquecen fugando dólares al exterior”.

“Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei”, insistió, al tiempo que acusó al gobierno de haber empeorado la situación económica de millones de personas.

El antecedente de Macri y las elecciones

En su mensaje, la expresidenta también repasó el impacto de la gestión de Mauricio Macri y recordó que su intento de reelección, “auspiciado por Trump”, derivó en el préstamo récord de 45 mil millones de dólares con el FMI. En esa línea, denunció que la campaña electoral de este año ya le costó al país más de 20 mil millones de dólares en nuevos compromisos financieros con organismos internacionales.

“¡Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha!”, cerró Cristina, en uno de los tramos más duros de su mensaje, en el que también ironizó sobre la cercanía de Milei con Donald Trump y cuestionó la posibilidad de un nuevo endeudamiento con el Tesoro de los Estados Unidos.

