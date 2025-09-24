Para el Gobierno bonaerense, las tres jóvenes de La Matanza fueron asesinadas por "una venganza narco"

Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo, las tres jóvenes de La Matanza que estaban desaparecidas y sus cuerpos fueron hallados en pozo séptido de una casa ubicada en Florencio Varela, habrían sido asesinadas por “una trampa organizada por una banda narco” con base en la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo aseguró el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que brindó detalles sobre el crimen que ya tiene cuatro detenidos.

"Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era la trampa de una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza", comenzó diciendo el titular de la cartera de Seguridad de la gestión de Axel Kicillof. Sus dichos se dieron en el marco de una conferencia de prensa, en la que confirmo la identidad de las víctimas.

Confirmaron que los cuerpos pertenecen a las tres chicas desaparecidas e investigan la pista narco

“Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico. La droga, como lo dijimos muchas veces, recorre 2 mil kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires", continuó Alonso. En ese sentido, sostuvo que en el caso del triple femicido se trata de una organización "que tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia".

El funcionario bonaerense expresó que Morena (de 20 años), Brenda (20) y Lara (15) solían recorrer la zona del barrio de Flores y en ese contexto habrían dado con los integrantes de esta banda criminal. "Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el viernes, entre las 11 y 12 doce de la noche; ahora vamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales”, aseguró.

Uno de los puntos de la investigación apunta a por que se eligió la vivienda ubicada en las calles Jáchal y Chañar, de la localidad de Florencio Varela, donde las autoridades encontraron los cuerpos. "La banda opera desde diferentes puntos de venta en el Conurbano sur de la provincia, y habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato”.

"De La Matanza, pasaron por Lomas de Zamora y llegó a Florencio Varela. Hubo equipos de la DDI en CABA, en Bellas Artes, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, revisando durante horas cámaras hasta poder dar con esta camioneta", comentó el ministro bonaerense acerca de la Tracker que tenía la patente adulterada y fue utilizada para raptar a las tres jóvenes.

“Alrededor de las tres de la mañana (de este miércoles) hallamos los cuerpos. Tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín", añadió, al mismo tiempo que destacó el trabajo de los peritos y la identificación que se hizo por “señas particulares, tatuajes y vestimenta”.

Los detenidos por el triple femicidio

"Llegamos a la casa, identificamos a los dos detenidos, una mujer y un hombre que estaban adentro. Dijeron que eran encargados de limpiar la casa. Nos llamó la atención que había mucho olor a cloro y manchas hepáticas", subrayó Alonso.

"Allí ordenamos sellar la casa, mandar a la brigada y a buscar los perros. Ahí, en el fondo, se encontró la tierra removida", explicó al asegurar que las autoridades creen que "hay más personas involucradas en el caso".

Por último, contó que se pudo dar con los dueños de la casa, los cuales estarían vinculados con la mencionada organización, y fueron imputados por "homicidio agravado".

