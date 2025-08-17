Ecuador: siete personas asesinadas en un billar en medio del semestre más violento jamás registrado

Siete personas fallecieron este domingo cuando atacantes con capuchas negras y armas largas, dispararon en las instalaciones de un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 150 kilómetros de Quito, la capital de Ecuador. La masacre quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Según el reporte de la Policía Nacional, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y muestran la brutalidad del hecho.

El país vive su semestre más sangriento: entre enero y junio se registraron 4.619 homicidios, de acuerdo con cifras oficiales. Se trata de un aumento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Los siete homicidios cometidos este domingo se suman a una larga lista de hechos violentos que han marcado este año. Uno de los más impactantes ocurrió el 17 de abril, cuando un ataque armado en una gallera del cantón El Carmen, en la provincia de Manabí, dejó 12 muertos y 9 heridos.

Ese mismo mes, cinco personas fueron asesinadas y otras cinco resultaron heridas durante un ataque a viviendas en una urbanización de Manta, también en Manabí. Días después, el 26 de abril, un ataque armado en un local nocturno de la provincia de El Oro -fronteriza con Perú- dejó cinco víctimas mortales.

La violencia continuó en julio: el día 16 fueron hallados cinco cuerpos maniatados, enterrados y en avanzado estado de descomposición en Puerto López (Manabí). Apenas tres días después, nueve personas fueron asesinadas en un billar del cantón Playas, en la provincia del Guayas.

El 27 de julio, un ataque armado dentro de un bar en El Empalme (Guayas) dejó un saldo de 17 muertos y 11 heridos. Tres días más tarde, cinco personas fueron asesinadas en una vivienda del cantón Pichincha (El Oro), donde una de las víctimas cumplía arresto domiciliario.

Agosto tampoco ha estado exento de violencia. El día 3, tres personas fueron asesinadas durante un tiroteo en una cancha de fútbol en El Oro. El 8 de agosto, cuatro personas murieron y seis más resultaron heridas tras un ataque armado contra embarcaciones en alta mar, frente a las costas de esta misma provincia.

El 10 de agosto, otros dos ataques estremecieron al país: ocho personas fueron asesinadas en una discoteca del cantón Santa Lucía (Guayas), y ese mismo día, seis más fueron ejecutadas en el sector de Monte Sinaí, también en Guayas, por sicarios que llegaron en camionetas y dispararon contra quienes se encontraban en la vía pública.

El primer semestre de 2025 ha sido el más violento desde que se tienen registros. Con un promedio de un asesinato por hora al inicio del año, las autoridades atribuyen esta escalada al enfrentamiento entre bandas del crimen organizado por el control de territorios estratégicos.

La creciente ola de violencia llevó al presidente Daniel Noboa a declarar, en enero de 2024, un “conflicto armado interno” contra estas organizaciones criminales, a las que el Gobierno ahora califica como grupos “terroristas”. El mandatario ecuatoriano estará el jueves en Buenos Aires donde será recibido por su par argentino, Javier Milei.

