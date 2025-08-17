Encuentran muerto de un disparo a un excomisario de la PFA

Dos muertes registradas en menos de 48 horas en la región capital de la provincia de Buenos Aires despertaron una fuerte conmoción en la región, sobre todo porque las víctimas son un comisario retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) y una agente de las Fuerzas Armadas.

El hecho más reciente ocurrió este sábado en la ciudad de La Plata, cuando Pablo Daniel Marchioni, de 57 años y excomisario de la PFA, fue encontrado muerto dentro de su camioneta Ford EcoSport azul, estacionada en las calles 3 entre 61 y 62.

Según informaron fuentes policiales, oficiales del Comando Patrullas advirtieron la presencia del vehículo y, al acercarse, hallaron a Marchioni en el asiento del conductor con la cabeza caída hacia adelante y sin signos vitales. Presentaba una herida en el rostro, a la altura del ojo derecho, y otra en la nuca. Entre los asientos delanteros se encontró un revólver plateado que habría sido utilizado en el hecho. La Fiscalía N°5, a cargo del fiscal Mennucci, intervino de inmediato y dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia y las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte “, aunque la principal hipótesis apunta a un suicidio.

Ensenada. Menos de 48 horas antes, el jueves 14 de agosto, una agente de las Fuerzas Armadas de 36 años fue hallada muerta en su vivienda de Punta Lara, en la zona balnearia de Ensenada.

El hallazgo se produjo cuando un compañero de trabajo acudió al domicilio, ubicado en las calles 110 entre 3 y 5, y encontró a la mujer, identificada por las iniciales M. N. Z., sin signos vitales en el comedor de la casa. Al arribar al lugar, la Policía constató el fallecimiento y minutos después el personal del SAME confirmó la muerte. No se observaron signos de violencia en la vivienda ni en el cuerpo, y se mencionaron indicios de un posible suicidio.

De acuerdo a los voceros, la escena fue preservada hasta la llegada de la Policía Científica, y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial (UFIJ)N°17 bajo la carátula “averiguación de causales de muerte”, la misma carátula que en el caso del excomisario que fue halllado sin vida en el interior de su camioneta.