Rescataron más de 200 animales en peligro de extinción que eran vendidos por redes sociales

En un operativo encabezado por la DDI La Matanza rescataron más de 200 animales en peligro de extinción que eran vendidos de manera ilegal a través de redes sociales. La investigación derivó en allanamientos y en la detención de un hombre acusado de violar la Ley 22.421.

El procedimiento, realizado en la localidad de González Catán, se dio por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Los operativos contaron con la participación de la fundación Temaiken, especializada en la proyección de especies protegidas.

La causa inició en enero pasado, cuando policías detectaron que un hombre ofrecía aves silvestres y especies protegidas mediante el Marketplace de Facebook. Tras una investigación digital, se lograron vincular esas publicaciones con un usuario identificado como Gabriel Hernán Cano.

Según fuentes del caso, Cano utilizaba no solo Facebook, sino también estados de WhatsApp para ofrecer aves a una clientela fija y para conseguir nuevos compradores, actuando incluso como intermediario.

Con el avance de la investigación se pudo detectar que parte de la operatoria se realizaba en un local de artículos de pesca, donde las aves eran dejadas para su venta. De tal forma, un detective encubierto contactó con Cano, quien le ofreció distintas especies y lo condujo hasta el local.

Con las pruebas reunidas, el juzgado ordenó dos allanamientos. En uno de los lugares, ubicado en la calle Perseverancia al 4100, en González Catán, los agentes encontraron decenas de aves hacinadas en jaulas pequeñas, en estado de depresión, con plumaje dañado, golpes visibles y casos de pododermatitis.

En total se incautaron 220 aves, entre ellas pepiteros de collar, reyes del bosque, reinamoras grandes, jilgueros dorados, brasitas de fuego, corbatitas, cardenales copete rojo, cabecitas negras, capuchinos garganta café y más de 120 aves exóticas de distintas especies.

Las especies fueron trasladadas a la Fundación Temaiken. Allí quedaron bajo resguardo para su recuperación, cuarentena y posterior liberación en áreas protegidas, siempre que su estado de salud lo permita.

Cano fue arrestado en el lugar y se le secuestró un celular que será clave para profundizar la investigación. El juez avaló lo actuado, ordenó las diligencias de rigor y dispuso que, una vez verificado el Registro Nacional de Reincidencia, se evalúe su situación procesal.

