Cada 14 de diciembre las redes sociales se llenan de imágenes, videos y memes protagonizados por monos y simios. Lo que comenzó como una iniciativa casi accidental terminó consolidándose como una efeméride global conocida como el Día del Mono (Monkey Day), una fecha que combina divulgación científica, activismo ambiental y cultura digital.

Lejos de ser una celebración superficial, el Día del Mono se transformó en una oportunidad para visibilizar el rol clave de los primates en los ecosistemas, alertar sobre las amenazas que enfrentan y, al mismo tiempo, conectar con nuevas audiencias a través del humor y el lenguaje de internet.

Cuál es el origen del Día del Mono

El Día del Mono nació en 2000 en Estados Unidos, impulsado por un grupo de estudiantes de arte de la Universidad Estatal de Michigan. La fecha fue marcada inicialmente de forma espontánea en un calendario académico y, con el tiempo, comenzó a repetirse como una broma interna que combinaba ilustraciones, performances y referencias culturales.

Con la expansión de internet y las redes sociales, la celebración trascendió el ámbito universitario y fue adoptada por organizaciones científicas, museos y entidades ambientalistas. Así, el 14 de diciembre quedó asociado a una jornada de divulgación sobre los primates y su importancia biológica y cultural.

Qué dice la ciencia sobre los primates

Los monos y simios forman parte del orden de los primates, un grupo que incluye a más de 500 especies distribuidas principalmente en África, Asia y América Latina. Desde el punto de vista científico, los primates cumplen funciones esenciales en los ecosistemas, como la dispersión de semillas y el mantenimiento de la biodiversidad en bosques tropicales.

Además, su cercanía evolutiva con los seres humanos los convierte en una pieza central para la investigación en áreas como la biología, la antropología y la neurociencia. Estudios recientes destacan que muchas especies de primates poseen complejas estructuras sociales, capacidades cognitivas avanzadas y sistemas de comunicación sofisticados.

Una fecha clave para la protección animal

Más allá de su costado lúdico, el Día del Mono también funciona como una plataforma de concientización. Según datos de organizaciones internacionales, más del 60% de las especies de primates están en peligro de extinción, principalmente por la deforestación, el tráfico ilegal de fauna y el cambio climático.

Cada 14 de diciembre, entidades dedicadas a la conservación utilizan la efeméride para difundir campañas, informes y llamados a la acción. La visibilidad que otorgan las redes sociales permite amplificar estos mensajes y llegar a públicos que, de otro modo, quedarían al margen del debate ambiental.

Memes, viralidad y cultura digital

El fenómeno del Día del Mono no puede entenderse sin su dimensión digital. Los primates ocupan desde hace años un lugar destacado en la cultura de internet: gifs, videos virales y memes que combinan gestos humanos, situaciones cotidianas y humor absurdo circulan masivamente cada 14 de diciembre.

Este cruce entre entretenimiento y divulgación explica en gran parte el éxito de la fecha. La viralidad funciona como puerta de entrada a contenidos más profundos, donde el humor convive con información científica y mensajes de conservación.

