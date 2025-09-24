“Caravana” un documental que muestra la vida en cautiverio de los elefantes en Latinoamérica

Caravana es el nuevo documental producción original de Posibl. (Posibl.com), que narra la dramática historia sobre la vida en cautiverio de los elefantes en Latinoamérica. La película muestra la lucha de activistas internacionales para cambiar la realidad de estos animales en la región.

Tras su exitoso paso por el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente SUNCINE, Caravana fue seleccionada en 11 festivales internacionales y comienza ahora su recorrido global con un estreno exclusivo disponible a partir de este miércoles 24 de septiembre en la BBC (British Broadcasting Corporation).



Tras seis años de rodaje entre Argentina, Brasil y Chile, el nuevo documental recorre episodios que marcaron un antes y un después en el cautiverio de elefantes en Latinoamérica: desde la muerte de Pelusa en La Plata, pasando por la liberación de Ramba en Santiago de Chile, hasta los complejos traslados de Mara (Buenos Aires) y de Pocha y Guillermina (Mendoza) en plena pandemia Covid-19 hacia el Santuario de Elefantes de Brasil (Santuariodeelefantes.org.br)

Con un acceso exclusivo y material inédito, Caravana aborda preguntas profundas sobre la problemática: ¿Qué justifica el cautiverio de una especie? ¿Son los zoológicos espacios éticos de conservación o simples atractivos legales? ¿Qué dice esta realidad sobre el futuro de nuestra relación con la naturaleza?

“Desde que iniciamos la filmación en 2017, más de ocho elefantes han sido liberados en la región, se modificaron legislaciones y creció la presión social para poner fin al cautiverio. Argentina se convirtió en un país libre de elefantes en cautividad, marcando un hito histórico. Con Caravana buscamos globalizar la compasión y dar a la audiencia la posibilidad de convertirse en protagonistas del cambio. Ser elegidos por la BBC no es solo un reconocimiento: es una validación, una plataforma de visibilidad global y una oportunidad de generar un impacto real”, destacó Martín Parlato, CEO de Posibl. y Director de Caravana.

Elefantes en cautiverio en Latinoamérica

En la actualidad, alrededor de 40 elefantes permanecen en cautiverio en distintos países de Latinoamérica, viviendo en condiciones que distan mucho de sus hábitats naturales. Estos animales, en su mayoría traídos desde África y Asia durante el siglo XX para exhibiciones en circos y zoológicos, enfrentan limitaciones físicas, psicológicas y sociales que comprometen gravemente su bienestar.



El movimiento regional por la liberación de elefantes ha crecido en la última década, impulsado por organizaciones civiles, activistas y la presión de la opinión pública. Casos emblemáticos como el de Pelusa, Mara, Ramba, Pocha y Guillermina han visibilizado la urgencia de terminar con esta práctica. La proyección a futuro que busca Caravana: acelerar los traslados hacia santuarios especializados, fortalecer las legislaciones que prohíben el cautiverio y abrir un camino hacia un nuevo paradigma de respeto y convivencia con la naturaleza.

