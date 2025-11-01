Un argentino recibirá un premio internacional por desarticular una banda de caza furtiva y tráfico de animales

El próximo viernes 5 de diciembre, el argentino Emiliano Villegas recibirá el prestigioso premio internacional “Clark Bavin”, que distingue a quienes se destacan en la lucha contra delitos ambientales y el tráfico ilegal de flora y fauna.

La entrega se realizará en Samarcanda, Uzbekistán, durante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (COP20 CITES), considerada una de las cumbres globales más relevantes en materia de conservación de la naturaleza.

Villegas es el coordinador operativo del Área Fauna dentro de la Brigada de Control Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Su labor fue determinante para desmantelar una red internacional dedicada a la caza ilegal y al tráfico de animales protegidos, que operaba en Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia y también promovía el turismo de caza de especies en peligro.

El trabajo de Emiliano Villegas permitió desarticular una banda dedicada al turismo con fines de caza furtiva

Caza & Safaris: la empresa de caza furtiva desarticulada

El trabajo de Villegas permitió desarticular una "empresa" dedicada al turismo con fines de caza ilegal y el tráfico de animales en peligro de extinción: Caza & Safaris. La investigación judicial estuvo a cargo de la Justicia Federal y tuvo como principal imputado a Jorge Noya, propietario de la firma e identificado como la cabeza de la organización.

Jorge Noya, el dueño de Caza & Safaris, la "empresa" de turismo con fines de caza furtiva

Durante los operativos, realizados en 2023, se secuestraron 44 armas de fuego, 12 vehículos y casi 8.000 elementos entre taxidermias, cuernos y pieles, que incluían varias piezas de yaguareté, especie declarada Monumento Natural Nacional desde 2001.

El operativo se coordinó con la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y contó con la colaboración de Freeland International, organización global especializada en combatir el tráfico de fauna. Juliana Machado Ferreira, directora de dicha institución, fue quien impulsó la nominación de Villegas para este galardón internacional.

Cuernos y pieles incautados a Caza & Safaris durante el operativo de la Policía Federal Argentina

El caso argentino ganó notoriedad mundial por el tamaño de la red desarticulada, el desprecio de los integrantes de la banda por la vida de los animales y el impacto que tenía sobre la conservación de especies amenazadas del Gran Chaco Sudamericano.

Con este reconocimiento, Villegas se suma a una lista de referentes globales que dedican su carrera a proteger la biodiversidad y frenar el comercio ilegal de animales silvestres.

La Policía Federal Argentina incautó un puma disecado

“Este reconocimiento también refleja la labor sostenida y el profesionalismo del equipo completo de la Brigada de Control Ambiental, cuyos esfuerzos contribuyen de manera decisiva a la protección de la biodiversidad y al fortalecimiento del control ambiental en todo el país”, destacó Candela Nassi, directora nacional de Evaluación y Control Ambiental.

Y concluyó: “Su trabajo articulado con otras instituciones nacionales e internacionales constituye un ejemplo del valor del servicio público y del compromiso con la conservación de la vida silvestre”.

