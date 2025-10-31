En el marco del Plan Integral de Manejo y Restauración de Áreas Afectadas por Incendios Forestales 2014-2015, se realizaron en Chubut tareas de restauración forestal en sitios degradados por el fuego. Mediante la iniciativa se plantaron 17.000 árboles nativos en 20 hectáreas del Área Natural Protegida Nacientes del Río Tigre (Cholila) y en 3 ha. de la Reserva Forestal Provincial Currumahuida (Lago Puelo), con el objetivo de recuperar la cobertura boscosa, fortalecer la biodiversidad y contribuir a la adaptación al cambio climático.

Como parte del componente “Restauración de Paisajes Forestales” liderado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, en el marco del proyecto ProCLIM-AR, el apoyo técnico de la Secretaría de Bosques de Chubut y organizaciones de la sociedad civil, la reforestación se realizó con 10.000 coihues (Nothofagus dombeyi) y 7.000 cipreses de la cordillera (Austrocedrus chilensis) sobre una superficie total de 23 hectáreas, con la logística financiada por la Fundación para Cuidar al Planeta y sus Habitantes “ReforestArg”.

En Cholila, el trabajo se concentró en la zona del valle del río Alerce con 15.000 ejemplares, como parte de actividades piloto de implementación e involucramiento temprano de socios colaboradores. En Lago Puelo, por su parte, con el acompañamiento del Colegio Provincial Agrotécnico N°717, se plantaron 2.000 cipreses en una actividad que reunió a docentes y estudiantes de escuelas secundarias de las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Esquel y Trevelin como continuidad de un programa de educación ambiental que viene trabajando la Secretaría de Bosques. La plantación se llevó a cabo con una densidad de entre 850 y 900 plantas por hectárea.

“La restauración de estas áreas afectadas por los incendios no solo significa volver a plantar árboles para recuperar la funcionalidad ecológica del bosque, y la biodiversidad sino también fortalecer la relación entre las comunidades y su entorno natural”, destacó Ariel Medina, especialista en bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Cada acción es una contribución concreta a la resiliencia de nuestros paisajes frente a los efectos del cambio climático”, señaló.

“Chubut atraviesa un proceso de reconstrucción ecológica y social sin precedentes. Cada acción de restauración, monitoreo y conservación fortalece la resiliencia de nuestros paisajes y consolida un modelo de manejo sostenible que vincula el bienestar humano con la protección del bosque nativo”, expresó Gastón Arancibia – Lic. en Gestión Ambiental, director general de Programas y Proyectos de la Secretaría de Bosques de Chubut.

Compromiso de restauración

Estas acciones forman parte del Componente de “Restauración de Paisajes Forestales” del ProCLIM-AR, que impulsa un enfoque integral para recuperar las 42.176 hectáreas afectadas por los incendios de 2014 y 2015 en el noroeste del Bosque Andino Patagónico.

Además de la reforestación, se desarrolla un proceso participativo con comunidades, instituciones y actores locales para actualizar y poner en marcha el Plan Estratégico de Restauración, integrando conservación, resiliencia climática y desarrollo socioeconómico.

Con este esfuerzo colectivo, Chubut no solo busca recomponer uno de los ecosistemas más valiosos de la Patagonia, sino también sentar las bases de un modelo de restauración a largo plazo que vincule el bienestar humano con la protección de los bosques nativos.

Restauración de Paisajes Forestales (RPF) es uno de los cuatro componentes del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR”, que se implementa a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre los gobiernos de Argentina y Alemania, mediante la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) que impulsa el gobierno federal alemán a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN).

La implementación del componente “Restauración de Paisajes Forestales” está a cargo de un consorcio conformado por la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS), que asume el rol de liderazgo, la Fundación AVINA y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

