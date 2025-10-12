La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) presentó su última actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas durante el Congreso Mundial de Conservación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, celebrado del 9 al 15 de octubre de 2025.

Esta base de datos, considerada la evaluación más autorizada sobre el riesgo de extinción global, ahora incluye 172.620 especies evaluadas, de las cuales 48.646 se encuentran amenazadas de extinción. Esto representa más de una cuarta parte de todos los animales, plantas y hongos evaluados, destacando la profundización de la crisis de biodiversidad impulsada principalmente por el derretimiento del hielo marino y la deforestación.

Esta actualización, la primera desde marzo de 2025, sirve como un "termómetro" para medir los síntomas de la degradación de la biodiversidad, según Jon Paul Rodríguez, presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. "Las fuerzas detrás de la degradación de la biodiversidad son grandes, extendidas y fuertes, pero no es que no sepamos qué hacer; simplemente hay menos recursos de los necesarios", afirmó Rodríguez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alerta por ciclogénesis: se esperan tormentas fuertes, granizo y vientos intensos en el centro del país

La foca ártica

Las amenazas a las focas árticas por el cambio climático

Tres especies de focas árticas avanzaron hacia categorías de mayor riesgo en esta actualización. La foca encapuchada (Cystophora cristata) pasó de vulnerable a en peligro, mientras que la foca barbuda (Erignathus barbatus) y la foca arpa (Pagophilus groenlandicus) fueron reclasificadas de menor preocupación a casi amenazadas.

Estas especies dependen del hielo marino para reproducirse, descansar y alimentarse, pero el Ártico se calentó cuatro veces más rápido que el resto del mundo, lo que acelera el retroceso del hielo.

Kit Kovacs, copresidenta del Grupo Especialista en Pinnípedos de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, enfatizó: "Proteger a las focas árticas va más allá de estas especies; se trata de salvaguardar el delicado equilibrio del Ártico, esencial para todos nosotros".

Fin de semana largo con clima caluroso, tormentas y un marcado descenso de temperatura

Otras presiones incluyen el transporte marítimo, el ruido, la explotación de petróleo y minerales, la caza y la captura incidental en pesquerías, pero el cambio climático inducido por humanos representa la amenaza principal, afectando también a otras especies como ballenas y osos polares.

El derretimiento de glaciares y hielo marino no solo destruye hábitats de focas, sino que también intensifica eventos climáticos extremos que impactan a las poblaciones humanas globales, según Kovacs.

El declive acelerado de las poblaciones de aves a nivel mundial

Una reevaluación de nueve años que involucró a miles de expertos reveló que el 61% de las especies de aves globales tienen poblaciones en declive, un aumento significativo desde el 44% reportado en 2016. Esto completa la octava evaluación integral de 11.185 especies de aves, de las cuales 1.256 (11.5%) están amenazadas globalmente.

Las regiones más afectadas incluyen Madagascar, África Occidental y América Central, donde la pérdida de hábitat por expansión agrícola y tala es predominante.

Ejemplos específicos incluyen el asiti de Schlegel (Schlegelia asity) en Madagascar, que pasó de casi amenazada a vulnerable con una disminución poblacional superior al 30% por década; el bucero de casco negro (Ceratogymna atrata) en África Occidental y Central, afectado por la caza y el comercio ilegal; y el ruiseñor norteño (Microcerculus marginatus) en América Central, ahora cerca de amenazado.

La deforestación de bosques tropicales, junto con la intensificación agrícola, la competencia de especies invasoras y el cambio climático, conforman una "deprimente letanía de amenazas", según Stuart Butchart, científico jefe de BirdLife International.

El silencio de radio de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS tras su paso por Marte

Ian Burfield, coordinador global de ciencia en BirdLife International, declaró: "Que tres de cada cinco especies de aves del mundo tengan poblaciones en declive muestra cuán profunda se volvió la crisis de biodiversidad y cuán urgente es que los gobiernos tomen las acciones a las que se comprometieron bajo múltiples convenciones y acuerdos".

Las aves desempeñan roles ecosistémicos cruciales, como dispersar hasta 12.700 semillas grandes por kilómetro cuadrado al día en algunas áreas, actuar como polinizadores, controladores de plagas y carroñeros.

Sin embargo, hay historias de éxito mediante la restauración de hábitats. El junco de Guadalupe (Junco insularis) en México mejoró de críticamente en peligro a vulnerable tras la erradicación de cabras ferales en 2007, restaurando bosques de ciprés. En las islas Rodrigues, el fody de Rodrigues y el warbler de Rodrigues fueron sido reclasificados a menor preocupación gracias a esfuerzos de restauración sin cría en cautiverio.

La recuperación de la tortuga verde, un rayo de esperanza

En medio de las alarmantes tendencias, la tortuga verde (Chelonia mydas) experimentó una recuperación notable, con un aumento poblacional aproximado del 28% desde la década de 1970. Esto llevó a su reclasificación de en peligro a menor preocupación, gracias a esfuerzos coordinados de conservación que incluyen la protección de hembras anidantes y huevos en playas, así como la reducción del comercio y la cosecha insostenible. Iniciativas exitosas se vieron en Isla Ascensión, Brasil, México y Hawái.

Roderic Mast, copresidente del Grupo Especialista en Tortugas Marinas de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, señaló: "La recuperación global continua de la tortuga verde es un ejemplo poderoso de lo que la conservación coordinada global durante décadas puede lograr para estabilizar e incluso restaurar poblaciones de especies marinas de larga vida". No obstante, la especie sigue vulnerable a desarrollos costeros y marinos, así como al cambio climático, y otras tortugas como la carey y la laúd no mostraron mejoras similares.

Justin Perrault, vicepresidente de investigación en el Centro Marinelife Loggerhead, agregó que los esfuerzos de conservación para tortugas marinas pueden tomar décadas para mostrar resultados, mientras que Nicolas Pilcher, director ejecutivo de la Fundación de Investigación Marina, celebró el éxito como un modelo para otras especies.

Las nuevas especies extintas y un desesperado llamado a la acción global

Tristemente, la actualización mueve seis especies a la categoría de extintas, incluyendo la musaraña de la Isla Christmas, el zarapito fino, tres mamíferos australianos y una planta nativa de Hawái. Además, el zarapito fino representa la primera extinción global confirmada de un ave en Europa continental, África del Norte y Asia Occidental, y el estornino pied de Java ahora está críticamente en peligro (posiblemente extinto en la naturaleza).

Dra. Grethel Aguilar, directora general de la UICN, comentó: "La actualización de la Lista Roja de hoy, lanzada en el Congreso de la UICN en Abu Dabi, ilumina tanto los desafíos urgentes como las poderosas posibilidades ante nosotros. Mientras especies como las focas árticas y muchas aves enfrentan amenazas crecientes, la recuperación de la tortuga verde nos recuerda que la conservación funciona cuando actuamos con determinación y unidad".

Un nuevo problema de los microplásticos: descubren que podrían aumentar el riesgo de contraer cáncer de intestino

Esta revelación llega un mes antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025. Aguilar agregó que los gobiernos y comunidades tienen una oportunidad pivotal para acelerar acciones que protejan la biodiversidad, estabilicen el clima y construyan un futuro donde personas y naturaleza prosperen juntas.

Rima Jabado, vicepresidenta de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, subrayó que la esperanza y la preocupación van de la mano, y que la persistencia que salvó a la tortuga verde puede replicarse en acciones cotidianas, como apoyar elecciones sostenibles y presionar a líderes por compromisos ambientales.

El informe enfatiza la interconexión entre biodiversidad y clima: dañar la biodiversidad afecta el clima, y mejorarla ayuda a mitigarlo, según Rodríguez. Recomendaciones incluyen fortalecer la investigación en áreas protegidas, proyectos como REDD+ para agricultura sostenible y propuestas para listar especies bajo CITES en la próxima conferencia en Uzbekistán.

LV/ML