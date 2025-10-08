El miércoles 8 de octubre se presenta con condiciones de tiempo estable y un notable ascenso de la temperatura en la región central de Argentina, incluyendo la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El sol será el protagonista, mientras que el resto del país mantendrá el buen tiempo, con excepción de algunas zonas en el NOA y Patagonia, con focos de inestabilidad.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 8

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada de cielo despejado o ligeramente nublado. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 16°C, subiendo hasta una máxima de 23°C a 25°C en la tarde, sin pronóstico de lluvias.

La Provincia de Buenos Aires experimentará condiciones similares, con mañanas frescas y tardes templadas. Los vientos soplarán del sector norte, contribuyendo al ascenso térmico. La sensación primaveral se afianzará en Capital Federal y el territorio bonaerense, sin alertas meteorológicas vigentes.

La sensación primaveral se afianzará en Capital Federal

Cómo estará el clima en el resto del país

El Norte argentino (NEA y NOA) disfrutará de un clima agradable con temperaturas máximas que podrían rozar los 26°C en Formosa y Tucumán, con cielo parcialmente nublado. Se mantiene el tiempo estable, aunque con un leve aumento de la nubosidad en la zona cordillerana.

En la región de Cuyo y el Centro del país (Córdoba, San Luis, La Pampa), el sol dominará con máximas cálidas. En Mendoza, por ejemplo, la máxima podría alcanzar los 28°C, con vientos moderados del noreste, según lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia de ascenso de temperaturas continuará en gran parte del centro y norte del país. Para el jueves 9 de octubre, se esperan máximas de hasta 24°C en CABA, con condiciones de cielo soleado. El buen tiempo se mantendrá sin riesgos de precipitaciones.

El viernes 10 de octubre la temperatura en Capital Federal seguirá en alza, alcanzando los 26°C de máxima. Sin embargo, hacia el fin de semana se anticipa un cambio. El SMN prevé un aumento de la inestabilidad en el AMBA a partir del sábado, con probabilidad de lluvias y tormentas.

Alertas amarilla y naranja en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por fuertes vientos en la Patagonia para este miércoles 8 de octubre. Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alertas amarilla y naranja en la Patagonia

El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en: Sur de Santa Cruz y norte de Chubut.

Asimismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h en la zona sur de la provincia de Chubut y norte de Santa Cruz.