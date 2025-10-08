miércoles 08 de octubre de 2025
CLIMA
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Sol y ascenso de temperaturas marcan la jornada; se afianza el ambiente primaveral en el centro del país

El sol será el protagonista, mientras que el resto del país mantendrá el buen tiempo, con excepción de algunas zonas en el NOA y Patagonia, con focos de inestabilidad. Alerta amarilla y naranja en la Patagonia.

Primavera en Buenos Aires 20241120
Calor en el pronóstico del tiempo | NA

El miércoles 8 de octubre se presenta con condiciones de tiempo estable y un notable ascenso de la temperatura en la región central de Argentina, incluyendo la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El sol será el protagonista, mientras que el resto del país mantendrá el buen tiempo, con excepción de algunas zonas en el NOA y Patagonia, con focos de inestabilidad.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 8

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada de cielo despejado o ligeramente nublado. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 16°C, subiendo hasta una máxima de 23°C a 25°C en la tarde, sin pronóstico de lluvias.

La Provincia de Buenos Aires experimentará condiciones similares, con mañanas frescas y tardes templadas. Los vientos soplarán del sector norte, contribuyendo al ascenso térmico. La sensación primaveral se afianzará en Capital Federal y el territorio bonaerense, sin alertas meteorológicas vigentes.

Comenzaron a florecer los jacarandás en las calles y los parques porteños
La sensación primaveral se afianzará en Capital Federal

Cómo estará el clima en el resto del país

El Norte argentino (NEA y NOA) disfrutará de un clima agradable con temperaturas máximas que podrían rozar los 26°C en Formosa y Tucumán, con cielo parcialmente nublado. Se mantiene el tiempo estable, aunque con un leve aumento de la nubosidad en la zona cordillerana.

En la región de Cuyo y el Centro del país (Córdoba, San Luis, La Pampa), el sol dominará con máximas cálidas. En Mendoza, por ejemplo, la máxima podría alcanzar los 28°C, con vientos moderados del noreste, según lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia de ascenso de temperaturas continuará en gran parte del centro y norte del país. Para el jueves 9 de octubre, se esperan máximas de hasta 24°C en CABA, con condiciones de cielo soleado. El buen tiempo se mantendrá sin riesgos de precipitaciones.

El viernes 10 de octubre la temperatura en Capital Federal seguirá en alza, alcanzando los 26°C de máxima. Sin embargo, hacia el fin de semana se anticipa un cambio. El SMN prevé un aumento de la inestabilidad en el AMBA a partir del sábado, con probabilidad de lluvias y tormentas.

Alertas amarilla y naranja en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por fuertes vientos en la Patagonia para este miércoles 8 de octubre. Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta amarilla miércoles 8 de octubre
Alertas amarilla y naranja en la Patagonia

El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en: Sur de Santa Cruz y norte de Chubut.

Asimismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h en la zona sur de la provincia de Chubut y norte de Santa Cruz.

