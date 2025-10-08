El gobernador de Salta habló tras forzar una reunión con Francos y Caputo: "No fui a hacerles de Romeo y Julieta"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, concedió una extensa entrevista para hablar del encuentro que tuvo con el jefe de gabinete Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo, tras “protestar” el lunes pasado con una guitarreada en Plaza de Mayo de la que participó Facundo Saravia, exintegrante de Los Chalchaleros. “No fui a hacerles de Romeo y Julieta y que bajen a recibirme: que bajen los fondos”.

El referente político habló este martes 7 de octubre en A24, con Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, sobre lo ocurrido ayer. “Fui a pedir que el Gobierno cumpla con las obras que se comprometió a hacer. Sólo pienso en los salteños”, afirmó referente peronista, y agregó que cantó en Plaza de Mayo “para que me escuchen y para que me vean. Parece que Argentina empieza y termina en Buenos Aires, con Espert, Santilli, por eso fui a hacer escuchar al norte y a que sepan que el Gobierno no me está cumpliendo”.

Y luego especificó sus problemas con La Libertad Avanza: “Se comprometieron en junio del año pasado, después de trabajar mucho, con obras que no alteren el equilibrio fiscal y nos sentamos con los gerentes de la torpeza política, los que firmaron en ese momento con obras necesarias para poder crecer, pero no cumplieron”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Valdés desafía a Milei a visitar Corrientes para discutir Yacyretá y las obras inconclusas de Nación

Sobre el show que montó en Plaza de Mayo con mate y guitarreada le aclaró a los conductores: “No me gusta venir a cantar acá, pero no queremos estar con la mano extendida pidiendo una ayuda acá en Buenos Aires. No me gusta venir a tomar frío a la Plaza de Mayo, yo no fui a cantarles una serenata, pese a que bajaron el jefe de Gabinete Guillermo Francos, a quien respeto mucho y también hablé con Santiago Caputo. A mí no me interesa ir a comer milanesas, me importa que me cumplan”.

El gobernador aclaró: “Se dio que vino un amigo, como lo es Facundo Saravia, y cantamos una canción que habla del federalismo. Por eso me interesa que se sepa que no me están cumpliendo. Además, La Cámpora está saqueando el partido justicialista en Salta, yo formo parte del Justicialismo”.

Guillermo Francos

Y especificó: “Quiero que me cumplan ahora, no después de las elecciones. No me resulta simpático hacer esto, pero tengo que representar a los salteños y buscarles soluciones, no quiero milanesas, quiero que cumplan con lo que se comprometieron porque todos los días se mueren alguien en esas rutas destruidas y la gente me reclama a mí”. Cuando Feinmann le preguntó si se uniría a Provincias Unidas, la liga de gobernadores, Sáenz se sinceró: “En el futuro puedo ser parte de Provincias Unidas porque plantean un proyecto nacional pero mi prioridad hoy es Salta”.

Maximiliano Pullaro: "Ayer se divertían como si Argentina marchara sobre rieles"

En ese punto, Sáenz volvió a cuestionar al oficialismo: “He hecho todos los deberes, cortaron los remedios oncológicos, y la torpeza y la falta de unanimidad que hicieron con discapacidad, es tremendo, ni en mula se puede ir a ver a esas personas en Salta, lo dejaron sin cobertura médica. Necesitamos crecimiento y yo no voy a parar de hacer lo que tengo que hacer para que me escuchen y lograr hacer crecer a Salta”.

El gobernador Gustavo Sáenz

Las declaraciones de Guillermo Francos y Gustavo Sáenz el lunes

El jefe de Gabinete habló este 7 de octubre con los medios presentes fuera de la Casa Rosada: “Con Gustavo siempre es un show. Tenemos que trabajar en conjunto para ver cómo viene la segunda etapa del gobierno. Ahora estamos en época de campaña, es muy difícil ponerse de acuerdo en todo. Después de que pase la elección veremos”.

Por su parte, en una entrevista para Radio Splendid AM 990, el gobernador de Salta, tras la reunión con Francos y Caputo, afirmó: “Prometí venir si las obras no se iniciaban, venimos hablando con distintos funcionarios y nos van pateando los trámites. Hay un desconocimiento de las necesidades del interior. Soy un hombre de diálogo y estas obras son importantes para nuestros vecinos. Hablé con quién nunca había hablado, con Santiago Caputo. No avanzan las obras y son muy necesarias para el Norte, que no tiene las obras que necesita”.

Santiago Caputo

Y confesó: “En su momento buscamos las obras importantes, nos hicieron priorizar y lo hicimos. Las viviendas nos hicimos cargo nosotros y las estamos haciendo. Venimos a reclamar que cumpla con sus palabras. Yo tengo autoridad moral porque fui uno de los gobernadores que les dio gobernabilidad y me siento engañado. No quiero estar acá en Buenos Aires pidiendo limosna”.

El mandatario provincial cerró la charla afirmando: “Son las rutas de la muerte. Todos los días tenemos que lamentar la muerte de alguien”.

HM/DCQ