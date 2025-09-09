Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, sobre el gobierno de Milei: "Me cagaron con las obras"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, formuló una dura crítica a la gestión del presidente Javier Milei al asegurar que lo “cagaron con las obras" y "en lo electoral".

“Vienen equivocándose mucho en el Gobierno nacional. No sé si tiene que ver con la soberbia, con subestimar a muchos gobernadores que hemos acompañado desde el primer momento y lo hicimos con responsabilidad”, sostuvo el mandatario salteño.

“No me arrepiento de haberlo hecho. Fuimos tres gobernadores que lo hicimos. Misiones, Salta y Tucumán”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

El mandatario salteño denunció que hubo una "falta de respeto y consideración" del Gobierno nacional y los acusó de "no cumplir con la palabra" al referirse a convenios de obra pública firmados en junio de 2024, que “no se cumplieron”.

Julio Bárbaro: "No veo salida y creo que en octubre la van a pasar mucho peor"

“La lealtad es una avenida de ida y vuelta”

"Yo le escucho mucho al presidente hablar de la lealtad y que Roma no paga traidores, y me parece bien, pero la lealtad es una avenida de ida y vuelta. Esto tiene que quedar absolutamente claro", opinó Sáenz.

"Hay muchos que hemos acompañado y que hoy se sienten palomas de iglesia, ya no se sienten leones. Lo digo porque se encargó su gobierno (...) de cagar a los fieles. Lo fueron sacando a todos aquellos que acompañaron desde el primer momento", aseguró.

“A mí me cagaron con las obras, en lo electoral. Me pusieron candidatos que me destrozan acá, que dicen barbaridades mías. Después pretenden que vaya allá a acompañar. Es muy difícil que los gobernadores acompañen cuando no hay reciprocidad”, cerró.

Gustavo Córdoba aseguró que hubo un "voto castigo" a la política económica de Milei

Elecciones bonaerenses

Por último Sáenz consideró que fue un "error muy grande nacionalizar esta elección" al tiempo que afirmó que el domingo "ganaron los bonaerenses, no ganó el peronismo y mucho menos el kirchnerismo".

“El modelo kirchnerista está agotado y forma parte del pasado”, concluyó el mandatario salteño.