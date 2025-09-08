Gustavo Córdoba aseguró que hubo un "voto castigo" a la política económica de Milei

El analista Gustavo Córdoba consideró que “la contundencia del resultado” en las elecciones bonaerenses revela un “voto castigo” a “la política económica del gobierno de Javier Milei".

Llaryora: “Las elecciones en Buenos Aires son un llamado de atención para Nación”

Elecciones bonaerenses

“Creo que está muy claro que cualquier tipo de política económica debe incluir a la gente y no excluirla. Ahí está una de las grandes cuestiones que movilizó ayer al electorado de la Provincia de Buenos Aires, consistente además con lo que venía mostrando electoralmente La Libertad Avanza a lo largo del año”, sostuvo el director de la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

“Salvo los 30 puntos de Capital Federal que le permitieron un triunfo, el gobierno ha tenido malos desempeños electorales a lo largo del año. Otro elemento que es importante señalar que salvo Capital Federal justamente los oficialismos van ganando en todo el país... como una característica notable de esta Argentina de hoy, con muy baja participación”, analizó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Schiaretti: "Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes"

“Voto castigo”

Sin embargo calificó de “más que aceptable" la participación "de 63, casi 64 por ciento" en los comicios del domingo". Y luego recalcó: "La primera lectura es esa, voto castigo”.

Además señaló que “después vendrá hoy la gran expectativa por la negación que tuvo el presidente ayer, porque parecía en su primer discurso, arrancó bien diciendo vamos a hacer autocrítica, pero cuando finalizó parecía que él había ganado la elección”.

Córdoba aseguró que “el gobierno hoy está en estado de shock, está en estado de negación”, y “que todavía no está en condiciones de aceptar lo que pasó”.

“Esperemos que lo haga rápido por el bien de la Argentina, por el bien de la economía argentina, por el bien de la sociedad argentina, porque hoy vamos a tener seguramente el comienzo de una inestabilidad económica importante”, advirtió.

Para Córdoba “el gobierno se encargó de nacionalizarla (la elección), plebiscitó la gestión, el gobierno cometió el error de decir que arrasaba en la Provincia de Buenos Aires”.

“Me parece que ayer quedó demostrado que por más que uno pinte adelantar el horario, el sol no sale tres horas antes. El gobierno se ha equivocado en términos políticos, en términos estratégicos, en términos económicos”, finalizó el consultor.