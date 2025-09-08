Schiaretti: "Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes"

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, sostuvo que “ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes”.

“El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar”, aseguró el exgobernador de Córdoba al analizar los resultados de las elecciones bonaerenses en las que el peronismo obtuvo un amplio triunfo sobre la Libertad Avanza.

“Hay un camino para no volver a frustrarnos”, escribió en la red social “X” el exmandatario al referirse a su espacio político “Provincias Unidas”.

Daniel Passerini

“Con mucha claridad, el pueblo bonaerense se expresó hoy en las urnas”, afirmó el intendente de Córdoba, Daniel Passerini.

“El rechazo al maltrato y al desprecio creciente por los que sufren este ajuste a los hachazos, fue contundente”, opinó el jefe capitalino.

“La verdadera libertad desde el interior productivo, con federalismo, tiene mucho para generar y para brindar una opción superadora a la grieta”, recalcó.

Por último señaló que “desde Provincias Unidas podemos demostrar cómo con números ordenados y con una mirada humana, se puede gobernar mejor, con la gente adentro”.