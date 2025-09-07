Llaryora: “Las elecciones en Buenos Aires son un llamado de atención para Nación”

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires no pasaron desapercibidas para el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien remarcó que los resultados constituyen un mensaje político contundente hacia la Casa Rosada.

“Los bonaerenses, como el resto de los argentinos, quieren soluciones reales. Sin gestión, no hay futuro. La gente pide seguridad, paz y que las familias puedan llegar a fin de mes. Eso no se logra con discursos de confrontación”, expresó el mandatario cordobés.

Llaryora, uno de los impulsores del espacio Provincias Unidas, subrayó la importancia del interior productivo en el debate nacional. “Desde nuestras provincias tenemos mucho para decir y mucho para hacer. El camino es con producción, trabajo y sentido común”, agregó.

El gobernador insistió en que el mensaje de las urnas bonaerenses se suma a lo que ya viene ocurriendo en las elecciones provinciales de los últimos meses: una ciudadanía que reclama menos promesas y más resultados concretos.

“Los sueños de los argentinos están ahí, y la política debe estar a la altura de hacerlos realidad”, concluyó Llaryora.

