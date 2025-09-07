Impactante triunfo de Fuerza Patria: ganó en 6 de las 8 secciones electorales

Con el 82,22% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria, la propuesta política del gobernador bonaerense Axel Kicillof se impuso ante La Libertad Avanza 46,93% contra 33,85%. Cómo votaron las secciones que definieron el resultado.
1ª Sección Electoral: FP 47,29 %vs. LLA 37,15%
1. Campana
2. Escobar
3. General Las Heras
4. General Rodríguez
5. General San Martín
6. Hurlingham
7. Ituzaingó
8. José C. Paz
9. Luján
10. Malvinas Argentinas
11. Marcos Paz
12. Mercedes
13. Merlo
14. Moreno
15. Morón
16. Navarro
17. Pilar
18. San Fernando
19. San Isidro
20. San Miguel
21. Suipacha
22. Tigre
23. Tres de Febrero
24. Vicente López
2ª Sección Electoral FP 35,51% vs. LLA 29,87 %
1. Arrecifes
2. Baradero
3. Capitán Sarmiento
4. Carmen de Areco
5. Colón
6. Exaltación de la Cruz
7. Pergamino
8. Ramallo
9. Rojas
10. Salto
11. San Andrés de Giles
12. San Antonio de Areco
13. San Nicolás
14. San Pedro
15. Zárate
3ª Sección Electoral: FP 53,75% vs. LLA 28,64%
1. Almirante Brown
2. Avellaneda
3. Berazategui
4. Berisso
5. Brandsen
6. Cañuelas
7. Ensenada
8. Esteban Echeverría
9. Ezeiza
10. Florencio Varela
11. La Matanza
12. Lanús
13. Lobos
14. Lomas de Zamora
15. Magdalena
16. Presidente Perón
17. Punta Indio
18. Quilmes
19. San Vicente
4ª Sección Electoral FP 40.15% vs. LLA 30.30%
1. Alberti
2. Bragado
3. Carlos Casares
4. Carlos Tejedor
5. Chacabuco
6. Chivilcoy
7. Florentino Ameghino
8. General Arenales
9. General Pinto
10. General Viamonte
11. General Villegas
12. Hipólito Yrigoyen
13. Junín
14. Leandro N. Alem
15. Lincoln
16. Nueve de Julio
17. Pehuajó
18. Rivadavia
19. Trenque Lauquen
5ª Sección Electoral FP 41,52% vs. LLA 37,61%
1. Ayacucho
2. Balcarce
3. Castelli
4. Chascomús
5. Dolores
6. General Alvarado
7. General Belgrano
8. General Guido
9. General Lavalle
10. General Madariaga
11. General Paz
12. General Pueyrredón
13. La Costa
14. Las Flores
15. Lezama
16. Lobería
17. Maipú
18. Mar Chiquita
19. Monte
20. Necochea
21. Pila
22. Pinamar
23. Rauch
24. San Cayetano
25. Tandil
26. Tordillo
27. Villa Gesell
6ª Sección Electoral FP 41,74% vs. LLA 34,01%.
1. Adolfo Alsina
2. Adolfo Gonzales Chaves
3. Bahía Blanca
4. Benito Juárez
5. Coronel Dorrego
6. Coronel Pringles
7. Coronel Rosales
8. Coronel Suárez
9. Daireaux
10. Guaminí
11. General Lamadrid
12. Laprida
13. Monte Hermoso
14. Patagones
15. Pellegrini
16. Puan
17. Saavedra
18. Salliqueló
19. Tornquist
20. Tres Arroyos
21. Tres Lomas
22. Villarino
7ª Sección Electoral FP 41,74% vs. LLA 34,01%.
1. Azul
2. Bolívar
3. General Alvear
4. Olavarría
5. Roque Pérez
6. Saladillo
7. Tapalqué
8. Veinticinco de Mayo
8ª Sección Electoral: FP 43,40% vs. LLA 37,16%.
Abarca solo el partido de La Plata.
