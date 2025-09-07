Impactante triunfo de Fuerza Patria: ganó en 6 de las 8 secciones electorales

Con el 82,22% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria, la propuesta política del gobernador bonaerense Axel Kicillof se impuso ante La Libertad Avanza 46,93% contra 33,85%. Cómo votaron las secciones que definieron el resultado.

1ª Sección Electoral: FP 47,29 %vs. LLA 37,15%

1. Campana

2. Escobar

3. General Las Heras

4. General Rodríguez

5. General San Martín

6. Hurlingham

7. Ituzaingó

8. José C. Paz

9. Luján

10. Malvinas Argentinas

11. Marcos Paz

12. Mercedes

13. Merlo

14. Moreno

15. Morón

16. Navarro

17. Pilar

18. San Fernando

19. San Isidro

20. San Miguel

21. Suipacha

22. Tigre

23. Tres de Febrero

24. Vicente López

2ª Sección Electoral FP 35,51% vs. LLA 29,87 %

1. Arrecifes

2. Baradero

3. Capitán Sarmiento

4. Carmen de Areco

5. Colón

6. Exaltación de la Cruz

7. Pergamino

8. Ramallo

9. Rojas

10. Salto

11. San Andrés de Giles

12. San Antonio de Areco

13. San Nicolás

14. San Pedro

15. Zárate

3ª Sección Electoral: FP 53,75% vs. LLA 28,64%

1. Almirante Brown

2. Avellaneda

3. Berazategui

4. Berisso

5. Brandsen

6. Cañuelas

7. Ensenada

8. Esteban Echeverría

9. Ezeiza

10. Florencio Varela

11. La Matanza

12. Lanús

13. Lobos

14. Lomas de Zamora

15. Magdalena

16. Presidente Perón

17. Punta Indio

18. Quilmes

19. San Vicente

4ª Sección Electoral FP 40.15% vs. LLA 30.30%

1. Alberti

2. Bragado

3. Carlos Casares

4. Carlos Tejedor

5. Chacabuco

6. Chivilcoy

7. Florentino Ameghino

8. General Arenales

9. General Pinto

10. General Viamonte

11. General Villegas

12. Hipólito Yrigoyen

13. Junín

14. Leandro N. Alem

15. Lincoln

16. Nueve de Julio

17. Pehuajó

18. Rivadavia

19. Trenque Lauquen

5ª Sección Electoral FP 41,52% vs. LLA 37,61%

1. Ayacucho

2. Balcarce

3. Castelli

4. Chascomús

5. Dolores

6. General Alvarado

7. General Belgrano

8. General Guido

9. General Lavalle

10. General Madariaga

11. General Paz

12. General Pueyrredón

13. La Costa

14. Las Flores

15. Lezama

16. Lobería

17. Maipú

18. Mar Chiquita

19. Monte

20. Necochea

21. Pila

22. Pinamar

23. Rauch

24. San Cayetano

25. Tandil

26. Tordillo

27. Villa Gesell



6ª Sección Electoral FP 41,74% vs. LLA 34,01%.

1. Adolfo Alsina

2. Adolfo Gonzales Chaves

3. Bahía Blanca

4. Benito Juárez

5. Coronel Dorrego

6. Coronel Pringles

7. Coronel Rosales

8. Coronel Suárez

9. Daireaux

10. Guaminí

11. General Lamadrid

12. Laprida

13. Monte Hermoso

14. Patagones

15. Pellegrini

16. Puan

17. Saavedra

18. Salliqueló

19. Tornquist

20. Tres Arroyos

21. Tres Lomas

22. Villarino

7ª Sección Electoral FP 41,74% vs. LLA 34,01%.

1. Azul

2. Bolívar

3. General Alvear

4. Olavarría

5. Roque Pérez

6. Saladillo

7. Tapalqué

8. Veinticinco de Mayo

8ª Sección Electoral: FP 43,40% vs. LLA 37,16%.

Abarca solo el partido de La Plata.



RB/fl