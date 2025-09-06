La Libertad Avanza enfrenta la elección bonaerense en medio de un clima espeso y una interna despiadada

Este domingo 7 de septiembre el gobierno de Javier Milei tendrá un test electoral que con el paso de los meses se volvió clave. En medio de acusaciones de corrupción y con un dólar intervenido, el espacio violeta llamó esta semana a votar con críticas al kirchnerismo, mientras en su interior se miran con desconfianza por la difusión de los audios que explicarían una trama de coimas donde se menciona a Karina Milei.

La alianza que los libertarios conformaron con el PRO pone en juego 13 de sus 25 diputados, de los cuales 5 pertenecen a los libertarios y 8 al PRO. Además, 4 corresponden a la Tercera Sección Electoral, 3 a la Segunda, 4 a la Sexta y 2 al distrito de La Plata.

Los principales candidatos del conurbano son Maximiliano Bondarenko, María Stololano del PRO, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo. En el interior de la provincia compiten por la Segunda Sección Natalia Blanco, Oscar Liberman por la Sexta y Francisco Adorni por La Plata. Se trata del hermano del vocero presidencial Manuel Adorni.

En la Primera, los principales candidatos de la coalición son Diego Valenzuela, María luz Bambaci, Luciano Olivera y Marisa Pirillo, mientras por la cuarta se postulan Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo y Matías Ranzini. Finalmente, por la Quinta se presentan Guillermo Montenegro y Cecilia Martínez.

Milei intentará imponer su política en el territorio histórico del peronismo y “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo”, como el propio Presidente expresó durante sus cierres de campaña.

Los problemas para la administración libertaria son múltiples. A una economía que no arranca y las causas de corrupción que empiezan a salpicar el discurso “anticasta” que llevó a Milei a la Casa Rosada, se suma una feroz interna entre el espacio referenciado en Karina Milei y el que responde a Santiago Caputo. Esta semana, luego de un condenable tuit de Daniel Parisini (Gordo Dan en las redes sociales), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llamó al aire de un canal de televisión para despegarse y criticarlo. Parisini terminó borrando el posteo, pero luego

El peso de la causa por presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, es una de las variables que podría jugar en los comicios.

Otro factor que podría influir en el resultado es el ausentismo. La baja concurrencia registrada en elecciones provinciales anteriores preocupa a los liberales, dado que una menor asistencia a las urnas podría beneficiar al peronismo.

Javier y Karina Milei durante el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno, Buenos Aires

Horarios de votación de los candidatos de La Libertad Avanza

De acuerdo a la información de Noticias Argentinas, el primero en asistir a las urnas será el cabeza de lista de la Sexta Sección y ex candidato a intendente de Bahía Blanca, Oscar Liberman.

Desde la mesa 369, será el primero en mostrarse ante las cámaras a las 8.30 en la Escuela Superior de Comercio ubicada en 11 de Abril 445, en la ciudad puerto de la provincia.

Más tarde será el turno del candidato de la Octava Sección, Adorni, en la ciudad de La Plata. A las 8.45, se mostrará en la mesa número 1 del Colegio Nacional Rafael Hernández ubicada entre las calles 1 y 49.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en su traje de primer candidato de la Tercera Sección, asistirá a votar a las 10 en la Escuela de San Carlos Borromeo ubicada en la calle Manuel Estrada 745, Saénz Peña, en la mesa 35.

El armador bonaerense Sebastián Pareja lo hará a las 11 en la mesa 1025 del Colegio Modelo de Lomas de Belgrano 55, en Lomas de Zamora. Media hora más tarde, el cabeza de lista de la Tercera Sección y ex policía, Bondarenko, asistirá a la mesa 45 de la Escuela N°2, situada en Rubén Parrillo 3023 de Florencio Varela.

A las 14, cerrarán la jornada el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que competirá por la quinta Sección Electoral, en el cuarto oscuro de la mesa 14 del Instituto Stella Maris Adoratrices, ubicado en Falucho y Viamonte de la ciudad de Mar Del Plata.

En paralelo, la candidata a concejal por La Matanza, Leila Gianni, asistirá a las urnas de la mesa 58, en la Escuela Parroquial San Justo de Monseñor Francisco Marcón 3060, en el territorio que administra Fernando Espinoza.

