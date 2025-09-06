Promesas de Javier Milei frente a un público de inversores, una astronauta y financistas

El presidente Javier Milei continuó este jueves con su agenda oficial en Los Ángeles, donde mantuvo una reunión clave con el influyente financista estadounidense D. Michael Milken, presidente del Instituto Milken, y un selecto grupo de empresarios e inversores de primer nivel..

El encuentro se desarrolló en formato de mesa redonda, donde el mandatario tuvo la oportunidad de exponer su visión económica y los planes de su gobierno. Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

La reunión contó con la participación de 17 importantes ejecutivos y líderes de fondos de inversión, entre los que se encontraban figuras como Olivier de Givenchy, Behdad Eghbali, Adam Levinson y Ryan McInerney, lo que demuestra el alto interés que genera la gestión libertaria en los círculos financieros de la costa oeste estadounidense.

Este encuentro con el mundo de las finanzas se produjo horas después de la reunión que el Presidente mantuvo con la aspirante a astronauta argentina, Noel de Castro, y precede a las citas pautadas con directivos de la petrolera Chevron, en una gira que busca atraer inversiones y fortalecer lazos con sectores estratégicos de Estados Unidos.

En el entorno del presidente existía una impresión doble: por un lado, para Javier Milei el viaje constituyó una especie de recreo de la situación crispada que se vive en la Argentina. Y por el otro, desde la comitiva oficial también se recibieron los últimos trackeos electorales que permiten esperar el acto eleccionario con algún tibio optimismo. Más allá de las posturas y del marketing electoral se muestran confiados con conseguir lo que ellos mismos definen como un “empate técnico”.

Milei prefiere la situación de los viajes desde que está en la presidencia: es un contexto que lo “saca” de las presiones de la política, que el presidente delega en su entorno.

el encuentro se llevó a cabo este jueves por la tarde (hora argentina), poco después del arribo del mandatario a la costa oeste norteamericana. En la reunión también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

El encuentro con De Castro, una destacada profesional argentina que busca un lugar en la carrera espacial, marca el perfil de una gira que no solo apunta a las inversiones, sino también a la ciencia y la tecnología.

Noel de Castro es salteña. Se formó en Ingeniería Biomédica en la Universidad Favaloro. Luego, saltó a la bioastronáutica. Participó en Project PoSSUM en Florida, donde hizo vuelos parabólicos de gravedad cero, entrenamientos con trajes presurizados y simulaciones de hipoxia. Todo eso no garantiza el viaje, pero sí la sitúa en el centro del entrenamiento de astronautas.

Fanática de San Lorenzo, desde pequeña mostraba fascinación por el cielo y la exploración espacial: pedía telescopios como regalo y pasaba horas consumiendo documentales científicos. Ese interés infantil terminó guiando su carrera profesional.