Julio Bárbaro: "No veo salida y creo que en octubre la van a pasar mucho peor"

El dirigente peronista y analista político Julio Bárbaro aseguró que “no le sorprendió” el resultado de las elecciones bonaerenses y que en los comicios del próximo 26 de octubre en el Gobierno “la van a pasar mucho peor”.

Gustavo Córdoba aseguró que hubo un "voto castigo" a la política económica de Milei

Elecciones bonaerenses

Además señaló que ve el futuro “con miedo porque los movimientos de ayer y la autocrítica del presidente (Javier Milei) me parecieron muy débiles”.

“Miedo porque es una sociedad que cada vez se atomiza más. Miedo porque veo una falta de experiencia, de sabiduría y de grandeza que nos puede llevar a confrontaciones muy duras. Y es una derrota que no terminan de asumir porque la soberbia impide asumir la derrota”, insistió el exdiputado nacional.

“Yo insisto en un mantra, gobernar es pacificar y dar trabajo. El gobierno nos viene confrontando hace largo rato. Le fue bien en un principio para llegar al gobierno. Pero para gobernar eso no sirve. Básicamente el ajuste es enorme, el sufrimiento de la sociedad. Todos hemos bajado, me incluye, algún nivel de consumo en nuestras vidas”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Bárbaro dijo que no entiende “si eso tiene sentido o es solamente una ideología de adoración a la moneda, al dios moneda”. “Entonces estos ajustes siempre terminaron en un sinsentido. El esfuerzo de la gente es brutal, cotidianamente no llega a fin de mes”, enfatizó.

Schiaretti: "Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes"

“Kicillof es el que logró sacarse de encima a Cristina”

Al referirse a la interna del peronismo, el analista afirmó que “Kicillof es el que logró sacarse de encima de Cristina”.

“Con todas las dificultades porque Milei eligió a Cristina como diciendo Cristina o yo, gano yo para siempre. Ya Macri había hecho algo de esto, como si el odio fuera un un suplente del amor. Y Kicillof se la sacó de encima, terminó con el kirchnerismo”, reiteró.

“No veo salida”

“No me sorprendió. Yo digo hace tiempo que empobrecer y pedir que te voten es un conflicto que no es común. O sea, si vos lo empobreces no le pidas que te voten, hermano”, respondió Bárbaro al ser consultado sobre si lo había sorprendido el resultado de los comicios en la Provincia de Buenos Aires.

“De aquí en adelante me asusta, no veo salida y creo que en octubre la van a pasar mucho peor. Porque no tiene talento, no tiene vuelo. Hay una cantidad de desubicados que le echan la culpa al votante, que esto es lo más horrible que hay. Si a mí me va bien, ¿por qué me votás vos que te va mal? Falta que digan eso”, advirtió el analista político.

“En los cementerios no hay inflación”

También atribuyó a “la situación económica” la causa principal de la derrota electoral del Gobierno por “la miseria que está viviendo la Argentina”.

“Dejamos de consumir. Yo no voy al restaurante y el pobre hombre lo cierra... No hay sociedad de consumo sin consumo. En los cementerios no hay inflación. Es todo una falta de talento, esto del equilibrio fiscal, es toda una mediocridad de contadores de barrio”, recalcó Bárbaro.

Por último aseveró que el vínculo entre el Gobierno nacional y los gobernadores es “una relación ya gastada” .