El Gobierno anticipó que apelará en caso de que la Justicia no acepte reimprimir las boletas con la cara de Santilli en reemplazo de Espert

En la previa a la audiencia de la Junta Electoral, a la que convocó a todas las listas que competirán el próximo 26 de octubre para que expresen su posición respecto a la reimpresión de las boletas, La Libertad Avanza anticipa que, si la Justicia le niega la emisión de nuevas papeletas, apelará.

En esa línea, un funcionario de Casa Rosada argumentó ante NA que LLA, “como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña”. Lo que indicaría que buscarían que sea el Estado el que costee la reimpresión a pesar de que fue una decisión partidaria postular a José Luis Espert y bajarlo a menos de un mes de la elección por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.

Igualmente, la decisión depende de varias voluntades. En primer lugar, este miércoles a las 10:30 todas las fuerzas que se presentan a la elección nacional en la provincia de Buenos Aires deben concurrir a la audiencia y aceptar o rechazar la reimpresión. Luego, el juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla deberá expedirse.

El juez con competencia en lo electoral, Alejo Ramos Padilla.

Antes de audiencia, a las 8:30 de la mañana, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, debe llevar las respuestas al pedido de informes que le exigió Ramos Padilla para que detalle de el costo estimado de la reimpresión, las partidas presupuestarias con las que planifican llevarla a cabo, los procesos licitatorios correspondientes y todo lo atinente al proceso de emitir las nuevas boletas.

En principio, la oposición no acompaña la reimpresión de las boletas. Uno de los argumentos que esgrimen es que eso violaría la Ley 27.781, al permitirle a La Libertad Avanza incumplir los estrictos plazos electorales y, vulnerar así, la igualdad entre los diferentes partidos. Además, señalan que el costo de la reimpresión ronda los 10.000 millones de pesos.

Fuerza Patria no acompaña la reimpresión

El diputado bonaerense del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, rechazó la reimpresión con la presentación de un proyecto: “La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido”, expresó en sus redes.

“Solicitamos a la Justicia Electoral que mantenga el criterio vigente de una sola impresión. Es lo que manda la ley y lo que protege la equidad del proceso. La boleta ya impresa sigue siendo válida. La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales” continuó..

Además consideró que la Ley 27.781 “establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón +5%. Esto garantiza igualdad y austeridad. Volver a imprimir por un caso individual rompe ese principio”.

De acuerdo al planteo del integrante de Fuerza Patria, posibilitar la represión fuera de término también “Abre la puerta a nuevos reclamos por cualquier modificación de listas”.

En la misma línea, la senadora provincial, Malena Galmarini, presentó un escrito ante la Justicia Electoral en rechazo a la reimpresión y de que Santilli reemplace a Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichard, en el primer lugar. "Me presenté ante la Justicia Electoral exigiendo el cumplimiento de la acción afirmativa en favor de la mujeres como dije. No importa el nombre, la procedencia o el partido político: necesitamos más mujeres en la política. Los encabezamientos de lista son cruciales para eso y están monopolizados por los varones", anunció en X.

La Fiscalía rechazó que Diego Santilli encabece la lista en reemplazo de Luis Espert

La fiscal electoral bonaerense Laura Roteta dictaminó este lunes que corresponde que Karen Reichardt sea la cabeza de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia del legislador Espert.

La fiscal sostuvo que Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar de la nómina y, de ahí en más, “debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista”, según el expediente 9705/2025, aunque deberá resolver mañana el juez federal con competencia electoral del distrito de Ramos Padilla. El magistrado le había dado vista a la fiscal, aunque su posición no es vinculante y la decisión del juez se conocerá mañana.



LM/DCQ