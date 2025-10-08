El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó finalmente la propuesta de La Libertad Avanza de que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de candidatos a diputados.

Según fuentes allegadas a la Libertad Avanza, el Gobierno apelaría la medida, pero desde el PRO creen que quedará José Luis Espert en el primer lugar de la boleta, Karen Reichardt segunda y Diego Santilli tercero.

“Resuelvo no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza”, sostuvo Ramos Padilla y anexó a la resolución cómo debería quedar el listado, con Reichardt primera