Milei respaldó la candidatura de Santilli y prometió “hacerla difícil a narcos y chorros”

El presidente Javier Milei encabezó en Mar del Plata la inauguración de la planta Lamb Weston, donde aprovechó la ocasión para enviar un fuerte mensaje político y ratificar su compromiso con la seguridad. En su discurso, destacó los avances de su gestión en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, al tiempo que respaldó la candidatura de Diego “Colo” Santilli en la provincia de Buenos Aires.

“Les pusimos un freno a los narcos en Rosario con el Plan Bandera, gracias al trabajo de la ministra Patricia Bullrich y del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro”, expresó el mandatario. Acto seguido, apuntó a las próximas elecciones del 26 de octubre: “El compromiso con la seguridad es tan importante que nuestra lista en Buenos Aires la encabeza el queridísimo ‘Colo’ Santilli, alguien que sabe de seguridad y que lo demostró en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, narcos y chorros, les aviso que vamos a hacer que la pasen mal”.

Inversión privada y empleo genuino

Durante su visita, Milei agradeció a los empresarios y trabajadores involucrados en el proyecto industrial y subrayó la importancia del sector privado como motor de crecimiento. “Este es el camino: inversión privada, negocios rentables y empleo genuino. La apuesta productiva es la clave del desarrollo”, sostuvo.

Además, defendió la necesidad de liberar la economía “de los grilletes del Estado”, señalando que esto permitirá reducir impuestos y burocracia, y otorgar a los ciudadanos mayor libertad para decidir sobre su dinero. “Cuando la plata no te alcanza es porque te sobra Estado”, enfatizó el Presidente.

Reformas estructurales y visión económica

Milei aseguró que su gobierno logró avances significativos en materia económica, con una reducción de la pobreza y la inflación. “Sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y hoy seis millones que antes no comían ahora sí lo hacen”, afirmó. También anticipó que hacia agosto del próximo año “la inflación habrá desaparecido”, al considerar que es “el impuesto más regresivo y violento creado por la corporación política”.

El mandatario volvió a remarcar la necesidad de respetar los derechos de propiedad y reducir la presión impositiva para fomentar la inversión y el crecimiento. “Si querés crecimiento, ahorro e inversión, hay que correr al Estado del medio”, explicó.

Una convocatoria a continuar el cambio

Finalmente, Milei llamó a mantener el rumbo reformista tras las elecciones de octubre. “Estamos a mitad de camino. Hay que seguir apostando a la libertad, porque ese es el camino que nos llevará a la prosperidad y a hacer grande a la Argentina nuevamente”, concluyó.