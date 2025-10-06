Día 659: Milei, no fue el kirchnerismo, fue el periodismo

Tras la caída de la candidatura de José Luis Espert, el presidente Javier Milei continuó con una táctica política que había comenzado el diputado acusado de tener vínculos con el narcotráfico de señalar al kirchnerismo como el responsable de una operación política que busca deslegitimar a los candidatos del Gobierno con mentiras para afectar su desempeño electoral.

Sin embargo, Espert no fue el blanco de una operación kirchnerista, sino que fue alcanzado por una investigación periodística, particularmente de PERFIL, un medio que totalmente crítico con el kirchnerismo, que denunció antes que nadie sus hechos de corrupción y que tuvo que enfrentar un duro boicot económico en el reparto de la publicidad oficial, llevado adelante por el propio Néstor Kirchner.

Este domingo por la noche en una nota con Luis Majul en LN+, el Presidente dijo que la acusación contra Espert fue una venganza del kirchnerismo por la detención de Cristina Kirchner. "Le puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa", sostuvo Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tratemos de seguir el argumento. Milei es el primer presidente que decide que vaya presa. Según él, entonces antes hubo otros que la protegieron, y por eso no había ido presa anteriormente. Teléfono para su aliado, Mauricio Macri, quien, según palabras del propio Presidente, sería “sucio” por haber arreglado que Cristina esté libre.

Además, si esto fuese cierto, ¿cómo hizo el kirchnerismo para que una investigación de Estados Unidos implicara a Espert en una causa de la que no tiene nada que ver? Si el propio Espert reconoció haber recibido plata de un narcotraficante y dio diferentes versiones de la situación, ¿qué tendría que ver el kirchnerismo en todo eso?

Además, si Milei fuese tan respetuoso de la división de poderes como se muestra en este fragmento, podría decirle a su hermana, Karina Milei, que debe presentarse a declarar frente al Congreso que está siendo interpelada por la Comisión Investigadora del Caso $Libra.

Por otro lado, es interesante que Milei que anteriormente denunciaba las “falacias argumentativas" de sus adversarios políticos, haya dejado de hacerlo. Probablemente, le sea difícil sostener estas acusaciones, cuando el propio Presidente recurre a ellas para defender a su candidato. En primer lugar, Milei no discute con la investigación periodística, sino que prefiere construir la imagen de un kirchnerismo desestabilizante y enteramente corrupto que opera con mentiras para confundir a la sociedad. Esto es la falacia del hombre de paja: se busca discutir con un adversario inventado al que se lo llena de defectos y se le inventa posiciones que no tiene, para que sea fácil responderle.

Además, Milei sabe que el electorado antiperonista en este país generalmente tiene arriba del 30% de los votos a nivel nacional. Milei tiene la esperanza de que si polariza suficiente con el kirchnerismo, logre alcanzar ese número y de esta manera aspira a ser la lista más votada a nivel nacional. Con ese resultado, a pesar de que muy probablemente sea derrotado en la mayoría de los centros populosos del país, y en particular en la provincia de Buenos Aires, podría tratar de imponer que sea como una victoria. Esto mismo hizo el kirchnerismo en 2013, a pesar de que había perdido tanto en suelo bonaerense como en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, incurre en la falacia ah hominem. Así fuese el kirchnerismo o Juan Grabois, quien impulsó la denuncia penal, los responsables últimos de que se baje Espert, las críticas que se le pueden hacer no inhabilitan la verdad sobre el excandidato libertario: está probado que recibió dinero de un narcotraficante y dio diferentes versiones del por qué. No convenció ni a propios ni a extraños y esa es la razón última de su caída política.

Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso

¿Por qué el Presidente, que durante todo su mandato fue tan duro con el periodismo, llegando a decir que no se nos odia lo suficiente, esta vez no disparó contra el periodismo siendo que quien destapó el caso Espert fue justamente PERFIL, uno de sus más odiados? Porque le conviene esconderse detrás de que fue una operación del kirchnerismo y esta vez disimular la acción del periodismo.

A continuación, vamos a contar el detrás de escena de lo que fue la investigación de PERFIL sobre el caso Espert y sus vinculaciones con Machado. Esta empresa periodística con sus diferentes publicaciones viene hablando de las conexiones entre Machado y Espert desde hace más de 6 años, cuando ni se podía pensar que Milei iba a llegar a ser presidente.

Vamos a hacer un repaso del ascenso y caída de Espert como metáfora de lo que sucederá con otras figuras públicas que parecen invulnerables y explicar porque cayó gracias al periodismo. No sucede de un día para el otro, es un proceso. Lo mismo sucederá con Karina Milei, por ejemplo.

Todo comenzó con una nota de la revista Noticias el 8 de agosto de 2019, hace 6 años, cuando el editor de Noticias, Rodis Recalt: “Quién es el hombre de negocios detrás de la candidatura de Espert”. El nombre del dueño de la camioneta blindada y baleada que llevaba a Espert era Claudio Cicarelli.

nota publicada en la revista Noticias en agosto de 2019.

El texto mencionaba: “Ciccarelli es un joven fanático del básquet que vive en la comarca rionegrina y es empleado de la provincia de Río Negro, pero que si se comienza a hurgar en su árbol genealógico, muy rápido se llagaría a su primo millonario Federico "Fred" Machado, otro viedmense que hace alrededor de dos décadas se instaló en Miami, donde tiene negocios aeronáuticos y en los últimos años se expandió hacia Guatemala con negocios inmobiliarios”.

Previamente, Crónica TV había registrado el hecho porque ese día Espert iba con la camioneta a una entrevista en ese canal, pero fue en el marco de un hecho policial, sin que existiera ninguna investigación posterior sobre el propietario formal de la camioneta, Ciccareli, ni avanzar en el hilo que conducía a verdadero sponsor, Fred Machado. Este es un buen ejemplo de cómo distintos tipos de medios de comunicación cumplen diferentes papeles, pero aun lo más informativos construyen elementos para el periodismo de investigación avance en la dirección correcta.

En 2019 Fred Machado no estaba procesado por delitos vinculados al narcotráfico en Estados Unidos y Espert ahora dice que fue ingenuo que no conocía sus vinculaciones con el narcotráfico. Igual, Espert podría preguntarse por qué alguien aporta gratis el costo de 36 vuelos en aviones privados en su campaña, alrededor de 700 mil dólares. Si no fuera narcotraficante, algo extraño igual tendría que ser. Eso fue lo que pensó Rodis Recalt y motivó la nota de la revista Noticias hace 6 años. Un buen periodista es aquel que sabe hacerse las preguntas correctas.

Dos años después, en 2021, la campaña presidencial de Espert era historia, pero se preparaba para ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad en combinación con Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza. En mayo de ese año se conoció que aquel generoso aportante de la campaña presidencial de Espert estaba siendo juzgado en Estados Unidos por negocios vinculados al narcotráfico, y que la justicia de ese país había solicitado su detención a Interpol en Argentina, lo que sucedió en abril de ese año, quedando en prisión domiciliaria mientras se tramitaba su extradición.

Los principales medios informaron la detención de Fred Machado pero asociado a figuras del kirchnerismo: Lázaro Báez y los hermanos Juliá, sin mencionar la conexión con Luis Espert

Pero nuevamente Recalt dió en el clavo, retomando el tema en la revista Noticias titulando su nota “Escándalo narcoliberal”, asociando a Fred Machado a la campaña de Luis Espert de 2019.

"Escándalo narcoliberal": nota publicada por la revista Noticias en mayo de 2021.

Allí se publicó por primera vez la foto de Espert con el avión de Fred Machado junto a su jefe de campaña foto que con los años se convirtió en el icono visual republicado por todos los medios.

No es casual que el tema de Espert y Fred Machado despertara nuestro interés en 2019, 2021 y ahora en 2025 saltando las elecciones de 2023, porque allí Espert no logró ser candidato, al presentarse como precandidato dentro del espacio de Horacio Rodríguez Larreta saliendo derrotados en las PASO de ese año.

Y al volver en 2025, al ser candidato sino a encabezar la lista más importante del oficialismo, la provincia de Buenos Aires, y tras un aumento de su protagonismo al presidir la Comisión de Presupuesto en Diputados, era obvio que el periodismo volviera colocar su ojos sobre él y nuevamente los medios de PERFIL instalando el tema.

Desde el comienzo de septiembre, un mes antes de que se conociera la demostración del pago de 200 mil dólares de Machado a Espert, tanto en este programa como en varias tapas del diario PERFIL en todos los casos de nuestro columnista y editor del diario Perfil, Claudio Mardones.

A mediados del pasado septiembre, Mardones afirmó en Modo Fontevecchia que Machado fue uno de los "aliados" de Espert durante su campaña en 2019.

Antes de eso, el 14 de septiembre tuvimos una primicia que vinculaba nuevamente a Machado con el propio Presidente, porque ambos comparten el mismo abogado: Francisco Onetto.

La tapa del Diario PERFIL del domingo 14 de septiembre de 2024.

Mardones además avanzó en la vinculación entre Machado con Ciccarelli y las empresas mineras que son utilizadas con herramientas para el lavado de dinero del narcotráfico. Lo citamos de una nota publicada en Perfil.com también de hace casi tres semanas.

"El diputado Martín Soria, en una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados, denunció que Ciccarelli posee minas de oro en Andacollo, Neuquén, y controla tierras silíceas utilizadas para el fracking en Vaca Muerta. Además, se lo vincula con Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza, y con empresas como Lácteos Vidal y Ecofriendly, creadas para “salvar” minas abandonadas, como la de Andacollo, única en la región para la extracción de plata y oro. La intervención de Ecofriendly y Ciccarelli en la mina de Andacollo se inscribe en un patrón que recuerda al modus operandi de Machado en Centroamérica: negocios mineros no necesariamente rentables utilizados como posible vehículo de lavado de dinero. La empresa fue recibida por el gobierno de Neuquén, aunque el salvataje quedó a mitad de camino debido a controversias judiciales, y ahora la Corporación Provincial Minera analiza su futuro”, menciona la publicación.

En la misma nota se señala que Ciccarelli, además de ser amigo y en algunas versiones el primo hermano de Machado es la pareja de la diputada libertaria Lorena Villaverde, también vinculada al narcotráfico. De hecho, revelamos que Villaverde fue condenada en Estados Unidos en 2002 por tener medio kilo de cocaína.

La pelea en la Justicia sobre si se reimprimen las boletas para el 26 de octubre

Y ahora agregamos lo siguiente. Esto es información nueva y exclusiva. En diálogo con nuestra producción, Ariel Rivero, excandidato a gobernador libertario en Rio Negro en 2023, dijo que él iba a ser candidato a diputado nacional y finalmente fue desplazado por Lorena Villaverde. Contó que acudió a la Casa Rosada y se reunió con Lule Menem, mano derecha de Karina Milei y le recordó que Villaverde había sido condenada por narcotráfico en Estados Unidos y enfrentaba varias denuncias, inclusive una de lavado de dinero en el 2015, con un allanamiento de por medio.

Rivero cuenta que Lule Menem no supo responderle y nunca entendió porque sostenían a alguien que tiene tan mala imagen en la provincia. Esa es una excelente pregunta. Vale mencionar que Villaverde es la presidenta de la Comisión de Minería de la cámara provincial. ¿Porque los Milei, luego de la caída del propio Espert por estar vinculado al narcotráfico sostienen la candidatura de Villaverde en Rio Negro que fue efectivamente condenada por narcotráfico tras ser encontrada con medio kilo de cocaína en ese país en 2002?

Luego de todo, el 28 de septiembre Mardones tuvo la primicia de la prueba en la justicia estadounidense que señalaba que Espert había cobrado los 200 mil dólares de Machado. Es decir, revelamos el registro que la propia banda de Machado tenía sobre la transferencia a Espert. Ese día tuvimos una tapa muy distinta a la del resto de los diarios.

La tapa del Diario PERFIL del domingo 28 de septiembre de 2025.

Mientras nosotros publicábamos el documento demostrando el giro de los 200 mil dólares el resto de los diarios nacionales aún no le había dedicado espacio al caso Espert pero a partir de esta tapa al día siguiente comenzaron a dedicarse al tema que rápidamente convirtieron en el centro de la agenda.

Cada medio de comunicación cumple un papel en el ecosistema informativo. A PERFIL le ha tocado más veces que el promedio ser instaladora de lo que luego se convertirían en temas disruptivos de la vida política. El caso Yabrán y Cabezas es uno de los casos más emblemáticos desde la vuelta de la democracia, pero hay decenas de ejemplos con cada gobierno.

El viernes a fiscalia pidió prisión para Julio De Vido por la corrupción con el gasoducto del norte llamado caso Skanska por la empresa constructora, fue la primera denuncia judicial de corrupción con Néstor Kirchner presidente publicada en 2005, hace 20 años, por el diario Perfil. Luego junto a la revista Noticias las primeras sobre Lázaro Báez, llamándolo testaferro también en 2005. Y para no abundar en más ejemplos, el caso del pacto con Iran publicado también en el diario Perfil por el periodista Pepe Eliaschev.

Diego Santilli invitó a debatir a Jorge Taiana antes de las elecciones de octubre

Volviendo a Espert, una vez demostrado el pago de los 200 mil dólares, en este programa hicimos una reveladora entrevista, en este caso con Marcelo Longobardi, que contó que Fred Machado le iba a proponer ser el candidato a vicepresidente de Espert. Con esta entrevista derribamos la versión de Espert que decía que prácticamente no conocía a Machado y no tenía vínculo más allá de haber aceptado un vuelo.

El mismo día, tuvimos a Clara Barré, la ex jefa de prensa en la campaña de Espert, que contó que Machado no solamente era un aportante, si no que opinaba sobre la campaña y sobre posibles candidatos.

Ahora que Espert se bajó, queda mucho por investigar. ¿Por qué el Presidente se jugó a sostener a Espert hasta el último momento? ¿Qué sabe Karina y por lo tanto, el propio Milei de la otra candidata vinculada al narcotráfico, Lorena Villaverde detenida con medio kilo de cocaína en Estados Unidos? ¿Cómo es el vínculo entre Espert y Milei y entre ambos con el abogado Machado? ¿Y como es el vínculo de Diego Spagnuolo con Espert quien se lo presentó al Presidente y entre Spagnuolo y el propio Milei que viene siendo bastante considerado con quien denunció a su hermano de quedar con 3% de compras de la dirección de Discapacidad?

Ahora, Milei quiere ungir a Diego Santilli como el nuevo candidato. Este domingo le dio un fuerte respaldo y declaró: “Santilli tiene todo mi apoyo”.

Ahora, contrastémoslo con el tuit que Milei colocó sobre Santilli en 2021.

X (@JMilei)

Además, en 2023, Milei dijo: “Santilli es un pésimo candidato, es un engendro”

Como se ve, la mentira en el entorno de la LLA es norma. Según Espert, él había hecho solo un vuelo en aviones de Fred Machado para presentar un libro, pero después fueron más de 30. Lo había visto solo en la presentación de su libro, después decenas de veces. ¿El tiempo demostrará lo mismo de Milei? ¿No habla Karina Milei porque de hacerlo las contradicciones serían enormes?

Finalmente, no fue el kirchnerismo como ahora sostiene el Presidente, ni Grabios como sostenía Espert, fue el periodismo quien permitió que la opinión pública diera por terminada la carrera política de Espert reflejando en las encuestas el rechazo a su candidatura.

Hacer periodismo muchas veces es ir en contra de la corriente, es investigar a los que son apoyados por la mayoría y es decir cosas que no quiere escuchar el poder, pero a veces tampoco quiere escuchar la audiencia.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

TV