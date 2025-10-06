A la espera de la confirmación de la Justicia Electoral, Diego Santilli habló tras ser elegido como reemplazo tras la renuncia de José Luis Espert, y, como quien ahora encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, invitó a debatir a Jorge Taiana, primer candidato de Fuerza Patria en el mismo territorio.

"Lo convoco a Jorge Taiana a debatir. Donde quiera, a la hora que quiera, como quiera", lanzó durante una entrevista en diálogo con Radio La Red y profundizó: "Me parece que tenemos que salir de los debates personales para ir a los debates de qué provincia, qué nación, qué país queremos".

Las palabras de Milei en 2023 sobre Santilli, quien encabezaría la lista oficialista: “Es un pésimo candidato”

Desde su lugar, Santilli amplió: "(hay que debatir) si queremos volver para atrás o si queremos ir hacia adelante, si queremos volver al 200% de inflación, al 54% de pobreza, a los piquetes todos los días en la calle, a la inseguridad galopante o si queremos ir a la Argentina que ahora necesita más diputados y senadores para sacar una modernización laboral, (...) un nuevo Código Penal, (...) ir a bajar impuestos".

"Lo invito a debatir a Jorge Taiana en estas dos semanas y media que quedan de campaña para discutir esa provincia y ese país", insistió el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que antes figuraba como tercero en la lista de LLA y ahora pasó al primer lugar.

En diálogo con Radio Mitre, ya en modo de campaña, añadió: "Quedan más de 15 días de campaña. Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que no fueron a votar, que tal vez el esfuerzo que hicieron estos meses fue difícil, que vayan a votar".

"Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás, seguir con un cambio que hizo Milei. Es difícil, sin dudas, pero es el rumbo correcto. Por eso di el paso cuando me consultaron ayer a la tarde", reveló y destacó el trabajo de la gestión del presidente Javier Milei.

Sobre la gestión libertaria, señaló: "En 2021 ganamos con algo durísimo. Ese fue el camino que empezó a marcar el cambio de 2023 en la Argentina. Éramos una opción como PRO y no llegamos. Llegó Milei y lo estamos apoyando desde el primer momento".

"El presidente puso pilares contundentes para la Argentina, y eso es lo que está en juego. Ningún país puede salir adelante sin equilibrio fiscal. Lograr estabilidad, que es lo que logró el presidente… De todo eso que cambió falta un montón y por eso que falta tenemos que luchar. Nuestro electorado es exigente. Por eso pido que vayan a votar. Nos jugamos continuidad o volver al pasado y ya sabemos los resultados de eso", concluyó.

AS./fl