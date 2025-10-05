En diálogo con el periodista Luis Majul, el presidente Javier Milei dijo: "Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert", y aseguró que la renuncia del economista a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires fue "un gesto noble". Acusó a la oposición de hacer "operaciones" para manipular la conversación pública.

En el programa La Cornisa, por La Nación +, el mandatario se mantuvo firme en la defensa del todavía diputado. "El profe Espert fue contratado en el sector privado, no estaba en política", dijo, en referencia al momento en que recibió 200 mil dólares de Federico "Fred" Machado. Y argumentó: "Si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? ¿Lo va a hacer donde tienen el departamento de compliance (normas anticorrupción) mejor del mundo? No hay sistema más blindado que el sistema norteamericano. Está claro que (Espert) no tenía malas intenciones".

"Yo no lo eché a Espert, ni lo hubiera echado, porque sé que le están haciendo una operación. Yo no voy a resignar mis valores éticos y morales al utilitarismo", subrayó Milei. "Pondero y valoro la grandeza del profe Espert de dar un paso al costado, no porque no fuera inocente, sino porque eso estaba contaminando el debate, y no se estaba debatiendo lo que había que debatir, que es cómo sacar la Argentina adelante. Ahora vengan, kukas, discutan propuestas. Nosotros tenemos este modelo.

La composición que vamos a tener en el Congreso después del 26 de octubre va a ser mucho mejor que hasta ahora. Y si con la composición del Congreso que estuvimos hasta ahora hicimos lo que hicimos, ¿qué le hace pensar que va a mermar nuestra voluntad reformista?

La referencia cinéfila de Milei: "Pretender que una persona tenga el DeLorean es una locura"

En su defensa de Espert, Milei hizo referencia al auto que usaba el protagonista de la película Volver al futuro para viajar en el tiempo: "Pretender que una persona tenga el DeLorean es una locura", dijo, dando a entender que no se puede volver atrás en el tiempo. "Cuando Espert hizo esto (en referencia a su vínculo con Machado) se lo presentaron personas honorables… frente a este conjunto de calumnias, injurias y cosas aberrantes, uno no sabe cómo va a reaccionar", afirmó.

