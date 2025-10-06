Con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santili sería quien encabece la lista de La Libertad Avanza. No obstante, en las últimas horas se dieron a conocer las palabras que utilizó Javier Milei contra el exfuncionario del PRO durante la campaña presidencial de 2023, cuando era precandidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta.

Al igual que como sucedió con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los archivos de las redes sociales volvieron a poner en una situación incómoda al presidente. ​​En un largo mensaje, del 5 de julio de aquel año, Milei describió a Santilli como “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”.

Tuit de Milei contra Santili

Y acusó: “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ (sic) y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto”. El texto sigue así: “Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”.

En el mismo tuit, Milei escribió: “Al sindicato de periodistas ensobrados por Larreta y Massa me vas a decir que los conocés bien, pero yo te digo que no. No se salva casi ninguno. Todos cobran pauta en sus medios, en sus sitios web, o directamente en sobres de papel madera. Por eso dedican horas y horas a hablar de mi, levantar denuncias falsas, y acusaciones esotéricas. Porque no pueden hablar de sus jefes y saben que si soy Gobierno se les acaba el curro”.

Las repercusiones políticas ante la deserción de Espert a su candidatura

El actual presidente también se refirió duramente sobre Santilli en una entrevista con La Nación en mayo de 2023: “Yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo (sic) tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política”.

El ataque contra su principal candidato ocurrió previo a las PASO, cuando Milei era precandidato a presidente por La Libertad Avanza y Santilli competía por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en la interna del PRO, contra Néstor Grindetti. Espert encabezaba la lista larretista como candidato a senador por Buenos Aires.

Tras perder la interna y no llegar a competir en las elecciones generales, Santilli junto a Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro impulsaron la alianza electoral con Javier Milei. Con la renuncia de Espert, el exsenador nacional quedó al frente de la boleta del oficialismo, aunque la decisión quedará en manos de la Justicia Federal.

En la misma época en que Milei acusaba a Bullrich de ser una “montonera asesina” que “ponía bombas en jardines de infantes”, el libertario terminó aliándose con ella tras las elecciones generales de octubre y la nombró ministra de Seguridad. Paradójicamente, apenas dos años después de aquellos ataques, Bullrich y Santilli encabezan las listas de La Libertad Avanza en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Espert también disparó contra Santilli en el pasado. En 2021, el ahora excandidato libertario, cuyo mandato (y fueros) terminan en diciembre, tuiteó: "Santilli estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el colorado... Hace 30 años que vive de tu laburo y nuestros impuestos".

Santilli tomó la posta de la campaña oficialista: “Subite a la Santilleta de la libertad”

Diego Santilli tomó la posta de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza tras la salida de José Luis Espert y dijo que dejará “el alma” en las tres semanas que quedan antes de las elecciones del 26 de octubre. “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”, señaló Santilli.

En su cuenta de X, el legislador, que estaba tercero y pasará al primer lugar de la lista, subrayó: “Enfrente, el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”. “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, agregó Santilli.

Además, en sus redes, el diputado del PRO reposteó una foto de la “Santilleta”, una camioneta ploteada con su cara que utilizó en otras campañas. “Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia”, resaltó el dirigente bonaerense.

